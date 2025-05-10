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Bandırmaspor, Pendikspor'u 2-1 Mağlup Etti

Bandırmaspor, Pendikspor'u 2-1 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Bandırmaspor, Pendikspor'u evinde 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Billal Messoudi ve Ndongala'nın golleriyle kazanan Bandırmaspor, Eze'nin 45+2. dakikada attığı gole engel olamadı.

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Bandırmaspor, evinde Pendikspor 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar:

8. dakikada ceza sahası içinde Emre Koyuncu'nın Dioni'ye yaptığı faul sonrası hakem Alpaslan Şen penaltı noktasını gösterdi.

10. dakikada beyaz noktanın başına geçen Billal Messoudi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

33. dakikada Murat Can Akpınar'ın ara pası ile topla buluşan Rahmetullah Berişbek'in şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

45+2. dakikada Bekir Karadeniz'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Akın'dan dönen topu Eze filelere gönderdi. 1-1

56. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Billal Messoudi'nin ortasında NDongala meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1

Hakemler: Alpaslan Şen, Abdülhamit Söyler, Haydar Avcı

Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi (Kerim Avcı dk. 89), Lois Pablo Diony (İbrahim Kaya dk. 81), Ndongala (Marco Paixao dk. 70), Hakan Bilgiç, Mexer, Atınç Nukan, Billal Messaudi, Murat Can Akpınar (Mehmet Özcan dk. 70), Rahmetullah Beriçbek, Remi Mulumba

Yedekler: Zafer Görgen, Yasin Yağız Dilek, Paulinho, Mourad Louzif, Sergen Piçinçiol, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Pendikspor: Emre Koyuncu, Berkay Sülüngöz, Mete Kaan Demir (Efehan Pekdemir dk. 46), Kitsiou, Del Valle (Erden Kayra Aydın dk. 68), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Furkan Mehmet Doğan, Tarık Tekdal, Emeka Friday Eze (Ahmet Mert Koşar dk. 68), Jetmir Toplalli (Efe Sayhan dk. 55)

Yedekler: Hüseyin İşlek, Batuhan İşen, Mustafa Pektemek, Alpaslan Öztürk, Emircan Çiçek Arin Tunç Ataç, Ahmet Mert Koşar

Teknik Direktör: Metin İlhan

Goller: Billal Messaoudi (dk. 10 pen.), Ndongala (dk. 54) (Bandırmaspor), Eze dk. 45+2) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Mexer (Bandırmaspor), Stelios Kitsious, Erden Kayra Aydın (Pendikspor) - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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