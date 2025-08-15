Bandırmaspor, Pendikspor ile Kazanmak İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Bandırmaspor, Pendikspor ile Kazanmak İçin Hazırlıklarını Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile karşılaşmak için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Mustafa Gürsel, takımın hedefinin galibiyet olduğunu vurguladı.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda yarın, Atko Grup Pendikspor ile karşılaşacak Bandırmaspor karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Cinçukuru Onur Göçmez Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular antrenmanı taktik çalışmayla tamamlandı.

Bandırmaspor Teknik Direktör Mustafa Gürsel, yaptığı açıklamada, geçen hafta ağırladıkları Sakaryaspor ile puanları paylaştıklarını hatırlattı. Bu hafta deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile karşılayacaklarını ifade eden Gürsel, "Bandırmaspor'un hedefi rakip kim olursa olsun, her zaman maçı kazanmaktır. Onun için iyi hazırlandık. İstanbul'a kazanmak için gideceğiz. İnşallah gönlümüzce olur." diye konuştu.

Balıkesir temsilcisinin Brezilyalı santrfor Douglas Tanque de Bandırmaspor'un başarısı için takım arkadaşlarıyla ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını bildirdi.

Şampiyonluk hedefine ulaşmak istediklerini vurgulayan Tanque, "Benim tek hedefim, takım arkadaşlarıma destek olup kulübü üst seviyelere çıkarmak. Bizim takımda kimin gol attığı hiç ama hiç önemli değil. Hedef 3 puan ve her maçı kazanmak" dedi.???????

Kaynak: AA / Rıdvan Tandoğan - Spor
Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam

İlk karar Ankara'dan geldi! Okul servislerine okkalı zam
Alaska'daki görüşme öncesi Trump'tan Putin'e gözdağı

Trump'tan görüşme öncesi Putin'e gözdağı
Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu

Kahraman babanın teğmen kızı! Mezun olup diplomasını aldı
Trump ile Putin bugün bir araya geliyor! Kritik görüşme öncesi Lavrov'dan tişörtlü mesaj

Dünyanın güzünün çevrildiği görüşme öncesi olay mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında

Kimlikler belli oldu! Belediye Başkanının yanında kim varsa gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.