Bandırmaspor, Oğuz Ceylan'ı kadrosuna kattı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, tecrübeli sağ bek Oğuz Ceylan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Oğuz Ceylan'a hoş geldin denildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, tecrübeli futbolcu Oğuz Ceylan ile sözleşme imzaladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sağ bekte oynayan Oğuz Ceylan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Oğuz Ceylan'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Bandırmasporumuz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Spor
500

