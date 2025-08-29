Bandırmaspor, İmaj Altyapı Vanspor'u Deplasmanda 2-1 Yenerek Üç Puan Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Bandırmaspor, seyircisiz oynanan maçta İmaj Altyapı Vanspor'u 2-1 mağlup etti. Bandırmaspor'un gollerini Tanque (Dk. 11 ve 44) atarken, İmaj Altyapı Vanspor'un tek golü Cedric'ten (Dk. 51) geldi.

Stat: Van Atatürk

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Mahmut Gülle, Çağrıcan Pazarcıklı

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Akbaba, Sabahattin Destici, Erdi Dikmen, Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Dk. 66 Yusuf Abdioğlu), Traore (Dk. 46 Jefferson), Mehmet Özcan, Regis, Ramirez (Dk 59. Faruk Can Genç), Erdem Seçgin (Dk. 59 Mehmet Maniş), Vlachomitros (Dk. 46 Erdem Seçgin), Cedric

Bandırmaspor: Akın Alkan, Mücahit Albayrak, Atınç Nukan, Tolga Kalender, Rahmetullah Berişbek, Bacuna, Hikmet Çiftçi, NDongala (Dk. 66 Enes Aydın), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 55 Cem Türkmen), Messaoudi, Tanque (Dk.78 Samake)

Goller: Dk. 11 ve 44 Tanque (Bandırmaspor), Dk.51 Cedric (İmaj Altyapı Vanspor)

Sarı kart: Dk. 32 Erdem Seçgin, Dk.81 Bekir Can Kara, Dk.86 Mehmet Maniş, Dk.90 Yusuf Abdioğlu (İmaj Altyapı Vanspor), Dk.34 Atınç Nukan, Dk.80 Bacuna, Dk.81 Rahmetullah Berişbek, Dk.90 Messaoudi (Bandırmaspor)

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor'u 2-1 yendi.

Van ekibinin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmaya takımlar, "30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun" pankartıyla çıktı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Spor
TEKNOFEST'te tartışma yaratan görüntü! 'Ne var bunda' diyen de var, eleştiren de

Tartışma yaratan görüntü! "Ne var bunda" diyen de var, eleştiren de
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Karan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.