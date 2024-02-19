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Bandırmaspor, Gençlerbirliği'ni mağlup etti

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Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından takımının başarısını ve oyuncularının karakterini övdü.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Birkaç pozisyon versek de gol yemedik. Bu önemli bir başarı. Oyuncularım önemli bir karakter koydular" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Eroğlu, iki takımın da play-off için sahada mücadele verdiğini söyledi. İlk yarının son dakikalarında attıkları golle oyuncularının motivasyonunun arttığını aktaran Eroğlu, "Böyle bir maçı kazandığımız için mutluyum. Tabii maçın belli bölümlerinde kırılma anı bizim lehimize de vardı. Gençlerbirliği adına da vardı. İkinci yarının başında yakaladığımız net pozisyonu değerlendirebilseydik daha farklı boyut olabilirdi. Sonuçta maçın gidişatında ikinci yarı ister istemez biraz skoru korumak rakibin ceza sahasına gelen uzun toplarla oradaki üstünlüğü biz de burayı iyi savunmak zorundaydık. Birkaç pozisyon versek de gol yemedik. Bu önemli bir başarı. Oyuncularım önemli bir karakter koydular. Çünkü birkaç hafta talihsiz maçlar kaybettik. Bu galibiyet önümüzdeki süreçte bize hem oyun anlamında hem skor anlamında çok katkısı olacaktır" diye konuştu.

Zor bir karşılaşma olduğunu belirten Eroğlu, oyuncularının zaman zaman sıkıntılar yaşadığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Belki istedikleri gibi performans ortaya koyamadılar. Yaklaşık üç-dört oyuncumuzun sakatlığı, eksik olması, yeni gelen oyuncuların ilk defa oynaması da bize önemli bir katkı sağladı. Eksikliklerini tamamladılar." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hüseyin Eroğlu Gençlerbirliği Spor Güncel Haberler

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