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Bandırmaspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 Yenerek 3 Puan Kazandı

Bandırmaspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 Yenerek 3 Puan Kazandı
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Trendyol 1. Lig 9. haftasında Bandırmaspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı ve maçı 1-0'lık skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Maçta tek golü atan isim Faruk Can oldu.

Trendyol 1. Lig'de. 9. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Aplaslan Şen, Seyfettin Ünal, Kadir Akıllı, Raşit Yorgancılar

Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinçiol, Atınç Nukan, Faruk Can Genç (Yasin Yağız Dilek dk. 46), Remi Mulumba, İbrahim Kaya (Paulinho dk. 82), Mehmet Özcan, Coşgun Diniyev (Hikmet Çiftçi dk. 72), Nomel, Morco Paixao (Adama Salimou dk 90+7)

Yedekler: Yiğit Zorluer, Akın Alkan, Hollanda Santos, Kerem Atakan Kesgin

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Atakan Çankaya, Berkay Dabanlı, Papy Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Tresor Doh (Flavio Paoletti dk. 58), Daniel Johnson (Nikola Dovedan dk. 78), Lamkel Ze, Gökhan Gürpüz (Adnan Uğur dk. 87), Camacho (Ahmet Sivri dk. 87), Wesley

Yedekler: Furkan Bekleviç, Yiğit Efe Demir, Yiğit Fidan, Emir Tintiş,Ömer Faruk Gümüş, Baran Demiroğlu

Teknik Direktör: Şenol Can

Goller: Faruk Can (dk. 33) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Mulumba, Hikmet Çiftçi (Bandırmaspor), Papy Djilobodji, Berkay Dabanlı, Wesley, Johnson, Camacho, Lamkel (Fatih Karagümrük) - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Trendyol

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