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Bandırmaspor, Esenler Erokspor'u 1-0 Mağlup Etti

Bandırmaspor, Esenler Erokspor'u 1-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Bandırmaspor, evinde Esenler Erokspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta tek golü Billal Messaoudi kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Bandırmaspor, evinde karşılaştığı Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Bandırmaspor'da Murat Cem, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Ercüment gole izin vermedi.

17. dakika Billal'in kale önündeki Diony'e ortasında top doğrudan filelerle buluştu. 1-0

41. dakikada Kayode ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta top dışarı gitti.

Hakemler: Fatih Tokail, Kürşathan Akın, Harun Reşit Güngür

Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Lois Pablo Diony(Faruk Can Genç dk. 87), Dongala (Paulo Rafael Pereira Araujo dk. 46), Hakan Bilgiç, Mexer, Atınç Nukan, Billal Messaoudi (İbrahim Kaya dk. 87), Murat Cem Akpınar (Mourad Louzif dk. 77), Rahmetullah Berişbek, Mulumba (Mehmet Özcan dk. 57)

Yedekler: Zafer Görgen, Yasin Yağız Dilek, Kerim Avcı, Erkam Ömür, Sergen Piçinçiol

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Erenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı, Eşref Korkmazoğlu (Mücahit Albayrak dk. 58), Tugay Kaçar, Sakıb Aytaç, Alper Kahraman (Hamza Catakovic, dk. 63), Ayobami Kayode (Behnur Keser dk. 81), Metehan Mert (Oscar dk. 81), Franchis Nzaba, Ryan James Jack, Furkan Orak, Junior Fernendes

Yedekler: Canberk Yurdakul, Janne-Pekka Samuli Laine, Ufuk Akyol, Seyfettin Anıl Yaşar,, Oğuz Ceyhun, Ertuğrul İdris Furak

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Billal Messaoudi (dk. 22) (Bandırmaspor),

Sarı kartlar: Mücahit Albayrak, Fernandes, Sakıb Aytaç (Esenler Erokspor), Hikmet Çiftçi, Hakan Bilgiç (Bandırmaspor) - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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