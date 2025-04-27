Bandırmaspor, Esenler Erokspor'u 1-0 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Bandırmaspor, evinde Esenler Erokspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta tek golü Billal Messaoudi kaydetti.
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Bandırmaspor, evinde karşılaştığı Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
13. dakikada Bandırmaspor'da Murat Cem, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Ercüment gole izin vermedi.
17. dakika Billal'in kale önündeki Diony'e ortasında top doğrudan filelerle buluştu. 1-0
41. dakikada Kayode ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta top dışarı gitti.
Hakemler: Fatih Tokail, Kürşathan Akın, Harun Reşit Güngür
Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Lois Pablo Diony(Faruk Can Genç dk. 87), Dongala (Paulo Rafael Pereira Araujo dk. 46), Hakan Bilgiç, Mexer, Atınç Nukan, Billal Messaoudi (İbrahim Kaya dk. 87), Murat Cem Akpınar (Mourad Louzif dk. 77), Rahmetullah Berişbek, Mulumba (Mehmet Özcan dk. 57)
Yedekler: Zafer Görgen, Yasin Yağız Dilek, Kerim Avcı, Erkam Ömür, Sergen Piçinçiol
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Erenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı, Eşref Korkmazoğlu (Mücahit Albayrak dk. 58), Tugay Kaçar, Sakıb Aytaç, Alper Kahraman (Hamza Catakovic, dk. 63), Ayobami Kayode (Behnur Keser dk. 81), Metehan Mert (Oscar dk. 81), Franchis Nzaba, Ryan James Jack, Furkan Orak, Junior Fernendes
Yedekler: Canberk Yurdakul, Janne-Pekka Samuli Laine, Ufuk Akyol, Seyfettin Anıl Yaşar,, Oğuz Ceyhun, Ertuğrul İdris Furak
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Billal Messaoudi (dk. 22) (Bandırmaspor),
Sarı kartlar: Mücahit Albayrak, Fernandes, Sakıb Aytaç (Esenler Erokspor), Hikmet Çiftçi, Hakan Bilgiç (Bandırmaspor) - BALIKESİR