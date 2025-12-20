Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 0 Erzurumspor FK: 2
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Bandırmaspor, evinde Erzurumspor FK ile karşılaştı ve maçı 2-0 kaybetti. Erzurumspor'un gollerini Eren Tozlu ve Brandon Baiye kaydetti.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Leandro Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Enes Aydın dk. 46), Dieumerci Ndongala (Wilson Samake dk. 83), Emirhan Acar (Kehinde dk. 46) Atınç Nukan, Mücahit Albayrak (Jetmir Topalli dk. 68), Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Douglas Tanque
Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Enes Çinemre, Cem Tuna Türkmen, Gani Burgaz, Yusuf Can Esendemir
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Erzurumspor FK: Matija Orbanic, Amar Gerxhaliu, Brandon Baiye, Sefa Akgün (Adem Eren Kabak dk. 88), Eren Tozlu, Guram Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Giovanni Crociata, Orhan Ovacıklı, Benhur Keser (Yakup Kırtay dk. 69), Mustafa Fettahoğlu (Cheickne Sylla dk. 77)
Yedekler: Erkan Anapa, Kağan Moradaoğlu, Ali Ülgen, Salih Sarıkaya, Ömer Arda Kara, Emre Erdem
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Goller: Eren Tozlu (dk. 45), Brandon Baiye (dk. 90+4) (Erzurumspor FK)
Kırmızı kart: Adem Eren Kabak (dk. 90+1) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Mulumba (Bandırmaspor), Amar Gerxhaliu, Giovanni Crociata, Cheickne Sylla (Erzurumspor FK) - BALIKESİR