Bandırmaspor'da yeni yönetimin görevleri belli oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırma spor'un yeni Basın Sözcüsü Erol Rüzgar ilk basın toplantısını düzenleyerek Bandırma spor'daki gelişmeleri ve yeni yönetim kadrosunun görevlerini açıkladı.

8 Mayıs'ta düzenlenen Bandırma spor Olağan Genel Kurulu ile birlikte göreve başlayan Yönetim kurulu Üyeleri Erol Rüzgar, Uğur Maral ve Cihan Yılmaz düzenledikleri basın toplantısı ile Bandırma spor'daki gelişmeleri aktardı.

"Güçlü takım, güçlü yönetim, güçlü Bandırmaspor" mottosuyla 2023-2024 sezonuna hazırlandıklarına başladıklarını söyleyen Erol Rüzgar, kadın ve çocuk taraftarların çoğalmasından memnun olduklarını ve bu konuda çalışmalarının süreceğini belirtti. Yeni Bandırma spor Yönetim Kurulu'nun görev bölümünü ilk toplantıda belirlediklerini kaydeden Rüzgar, 2023-24 dönemi yönetim kurulu görev dağılımı şu şekilde açıkladı:

"Onur Göçmez Yönetim Kurulu Başkanı ve Disiplin Kurulu Başkanı, Gürel Soylu Başkanvekili, Mali İşler ve Satın Alma Sorumlusu, Vakıf Yönetimi, İsmail Aydın TFF ve Kulüpler Birliği Temsilcisi, Cihan Yılmaz Futbol Şube Sorumlusu-Disiplin Kurulu Üyesi, Mehmet Özbay İnşaat Yatırımları ve Belediye İlişkileri, Soner Koçoğlu Sivil Toplum Kuruluşları Yerel Yönetim ve Kamu Temsilcisi, Erol Rüzgar Basın Sözcüsü, Otopark ve Mağaza İşletmeleri Sorumlusu, Protokol Sorumlusu, Oğuz Kır 17 Eylül Stadyumu, Reklam Panaoları Sorumlusu, Mülkü İnci Sanayi Tesisleri ve Personel Sorumlusu-Disiplin Kurulu Üyesi, Özkan Kılıç Basketbol Şube Sorumlusu-Disiplin Kurulu Üyesi, Uğur Maral Taraftar İletişim Sorumlusu, Ceyhun Cihat Yıldırım Edincik Tesisleri Sorumlusu ve Altyapı Sorumlusu."

"Bordo Kutu satış noktamızın kullanım alanını büyütmeyi planlıyoruz"

Bandırma spor'da yapılan güncel çalışmalara da değinen Basın Sözcüsü Rüzgar, "Bordo Kutu satış noktamızın kullanım alanını büyütmeyi planlıyoruz. Ayrıca Bandırma'da 2'nci bir şubesini açmayı planladık. İnternet satışlarımızdan da gayet memnunuz. Otoparkla ilgili sorunların önlenmesi adına modernizasyona başlıyoruz. Yeni spor yasası uyarınca da kulübümüz, Gençlik Spor Bakanlığı nezdinde tesisini yaptıran ilk futbol kulüplerinden bir tanesidir. Umbro firmasıyla 1,3 milyon lira değerinde sezon anlaşması yapmış bulunuyoruz. Çubuklu formamız haricinde bir renkli bir siyah formamızın da lansmanını en yakın zamanda yapacağız. Sahamızın içindeki led reklamlarımız gündüz maçlarında çok verimli olmuyordu. Bu ledler yerine sade reklam panoları koymak yoluyla stadımızın etrafındaki reklam görsellerini satmaya başladık. Bunların birim fiyatını 60 bin lira olarak veriyoruz" diye konuştu.

Yılmaz: "Daha iyi ve daha güçlü bir takım olmak için yola çıktık"

Yeni sezonda Bandırmaspor'un daha güçlü bir takım olmasını hedeflediklerini kaydeden Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Yılmaz, "Senenin başında aldığımız teknik direktör kararını, sezon sonuna kadar götürmemiz gerekiyordu. İç ve dış etkenler nedeni ile seneyi 4 teknik direktör değiştirerek kapattık. Bu sezonun genelini değerlendirdiğimizde istediklerimizden farklı gelişen durumlar yaşandı. Hakem kararlarını da göz önüne alırsak 5 puanla play-off'a girememiş bir Bandırmaspor ile karşı karşıya kaldık. Hiçbir zaman şampiyonluk parolasıyla yola çıkmadık. Daha iyi ve daha güçlü bir takım olmak için yola çıktık" diye konuştu.

"2 tane yabancı santrfor alacağız"

Yeni yönetimin 15 gün önce seçildiğine dikkat çeken Kurul Üyesi Yılmaz, "Takıma ve kongreye etki edebilecek 14 futbolcu ile devam etmeyi düşünüyoruz. Bu yüzden iç transfer görüşmelerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Levent Ayçiçek ve Remi Mulumba ile 2 yıllık sözleşmeyi uzattık. Kadroda düşünmediğimiz Atabey Çiçek, Caner Hüseyin Bağ, Mustafa Sayman, Okan Alkan ve Fatih Karaduç ile yollarımızı ayırdık. Geçen senelere göre daha fazla transferler yaparak değil de ihtiyacımız olan bölgelere göre seçim yapıyoruz. Bu perspektifte yaptığımız çalışmalar takımın yüzde 65'ini korumak için. Yabancı transferler de almayı düşünüyoruz. Özellikle santrfor mevkiinde 2 tane yabancı santrfor alacağız. Kiralık süresi biten Sedat Şahintürk ve Emre Kaplan var. Emre Kaplan ile görüşmemizi sağladık ve dönüş bekliyoruz. Onun haricinde Berkan Mahmut Keskin ile de görüşme sağladık ve Mahmut'un kadroda olmasını istiyoruz" dedi. - BALIKESİR