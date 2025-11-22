Bandırmaspor, Çorum FK'yi 1-0 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bandırmaspor, evinde konuk ettiği Çorum FK'yi 1-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın tek golü Tanque'den geldi.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Turgut Doman, Hüsnü Emre Çelimli, Emrah Türkyılmaz
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Bacuna, Hikmet Çiftçi, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek (Topalli dk. 89), Mulumba, Emirhan Acar, Yusuf Can Esendemir (Gani Burgaz dk. 76), N'Dongala (Cem Türkmen dk. 89), Muhammed Gümüşkaya (Samake dk. 69), Tanque
Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Enes Çinemre, Atalay Atçı
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Çorum FK: Sehic, Kerem Kalafat, Caner Osmanpaşa, Attamah, Cemali Sertel (Erkan Kaş dk. 76), Ferhat Yazgan (Atakan Akkaynak dk. 70), Oğulcan Çağlayan, Oğuz Gürbulak, Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Samudio dk. 46), Eze
Yedekler: Ahmet Kıvanç, Semih Akyıldız, Mehmet Sapancı, Çınar Temir, Taha İbrahim Rençber, Yusuf Güzel, Yiğit Kaya
Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş
Goller: Tanque (59.dk) Bandırmaspor,
Sarı Kartlar: Oğuz Gürbulak, Ferhat Yazgan, Oğulcan Çağlayan, Pedrinho (Çorum FK), Hikmet Çiftçi, Gani Burgaz (Bandırmaspor) - BALIKESİR