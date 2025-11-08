Bandırmaspor, Boluspor'u Savunma ile Yenerek 3 Puan Aldı

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Boluspor'u 1-0 yenen Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, "Bugün bize maçı kazandıran aslında savunma duruşumuz oldu." dedi.

Gürsel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Boluspor'un ön bölümde hareketli oyunculara sahip olduğunu söyledi.

Önemli bir maçı kazandıklarını belirten Gürsel, şöyle konuştu:

"Müsabakaya baktığımızda duruş ve savunma anlamında maç boyunca iyiydik ama ilk yarıda enerji anlamında çok iyi değildik. Yani bir türlü enerjimizi, coşkumuzu oyuna katamadık. Tabii böyle mevsimde hava değişikliği de çok oluyor. Bugün pek alışık olmadığımız bir sıcaklık vardı. Devreden çıktıktan sonra ikinci yarı bir ara hava bulutlandı. O arada da biz de iyi oynadık ve golü bulduk, kazanmasını bildik. Savunma anlamında son haftalarda güzel işler yapıyoruz. Bugün de bize maçı kazandıran aslında savunma duruşumuz oldu. Ofansif anlamda tabii ki eksik oyuncularımızın da gelmesiyle daha iyi yapmamız gereken şeyler var."

Gürsel, taraftarlara daha iyi bir takım izletmek istediklerini sözlerine ekledi.

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, Bandırmaspor deplasmanının ne derece zor olduğunu bildiklerini dile getirdi.

Beşli bir defansa karşı pozisyona girmenin kolay olmadığını vurgulayan Arslan, "Açıkçası bugün istediklerimizi yapamadık. Sorumluluk benim, bu takımı hazırlayan benim. O yüzden oyuncularım ben geldiğimden beri müthiş bir özveri gösterdi ama bugünkü maça gelecek olursak en azından rakip kadar istemezseniz maçları kazanamazsınız. Bugün maçı daha çok isteyen kazandı. Oyun genelinde çok pozisyon yok ama ikili mücadelelerde biraz daha etkili olabilirdik." ifadelerini kullandı.

Arslan, gelecek maçlara daha iyi hazırlanıp takımı hak ettiği yerlere taşıyacaklarına inandığını belirtti.