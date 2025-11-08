Haberler

Bandırmaspor, Boluspor'u 1-0 mağlup etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bandırmaspor, ev sahibi olarak Boluspor'u 1-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta tek golü Bacuna attı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Süleyman Bahadır, Ömer Yasin Gezer, Mustafa Güçer

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Hikmet Çiftçi (Dk. 90+3 Cem Türkmen), Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 68 Emirhan Acar), Atınç Nukan, Enes Aydın (Dk. 67 Yusuf Can Esendemir), Mucahit Albayrak, Mulumba, Rahmetullah Berişbek, Tanque (Dk. 90+2 Topalli)

Boluspor : Orkun Özdemir, Lima, Devran Şenyurt (Dk. 68 Arda Usluoğlu), Barış Alıcı (Dk. 67 Abdurrahman Üresin), Liço, Hasani, Doğan Can Davas, Kouagba, Onur Öztonga, Rasheed (Dk. 84 Boakye), Balburdia (Dk. 73 Rahman Buğra Çağıran)

Gol: Dk. 48 Bacuna (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Hikmet Çiftçi, Dk. 43 Atınç Nukan, Dk. 62 Enes Aydın, Dk. 90 Tanque (Bandırmaspor), Dk. 90 Boakye ( Boluspor )

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bandırmaspor, evinde Boluspor'u 1-0 yendi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Spor
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

Haberi alan kendini sokağa atınca ortaya bu görüntü çıktı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tartışma yaratacak 'kedi' kararı

Savcılıktan tartışma yaratacak karar! Adliyedeki kediler toplanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.