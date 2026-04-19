Futbol: Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Özbeyli Bandırmaspor, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Mücadelede Emirhan Acar ve Badji'nin golleriyle üç puanı hanesine yazdırdı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ozan Ergün, Kemal Elmas, Ömer Yasin Gezer

Özbeyli Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Fall (Dk. 84 Enes Çinemre), Muhammed Gümüşkaya, Amaral (Dk. 84 Mucahit Albayrak), Kerim Alıcı, Badji (Dk. 90+1 Yusuf Can Esendemir), Emirhan Acar (Dk. 67 Oğuz Ceylan), Atınç Nukan, Enes Aydın, Mulumba

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Sinan Kurt (Dk. 87 Tarkan Serbest), Cem Üstündağ (Dk. 87 Hasani), Mehmet Murat Uçar, Traore (Dk. 65 Dia Saba), Mehmet Yeşil, Moreno (Dk. 69 Dimitrov), Afena-Gyan, Syrota, Diagne, Celal Hanalp

Goller: Dk. 60 Emirhan Acar, Dk. 63 Badji (Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Dk. 39 Mehmet Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 49 Enes Aydın, Dk. 70 Oğuz Ceylan, Dk. 88 Arda Özçimen (Bandırmaspor), Dk. 73 Sinan Kurt, Dk. 87 Afena-Gyan (Amed Sportif Faaliyetler)

Kaynak: AA / Miraç Kaya
