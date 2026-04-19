Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 2 Amed Sportif Faaliyetler: 0

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Bandırmaspor, evinde Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Gol atarak takımına katkı sağlayan Emirhan Acar ve Amidou Badji, maçın yıldızları oldu. Amed Sportif Faaliyetler'den Murat Uçar, maçta kırmızı kartla oyundan atıldı.

Stat: 17 Eylül

Hakemler: Ozan Ergün, Kemal Elmas, Ömer Yasin Gezer

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Mamadou Fall (Enes Cinemre dk. 84), Muhammed Gümüşkaya, Joao Amaral (Mücahit Albayrak dk. 84), Kerim Alıcı, Amidou Badji (Yusuf Can Esendemir dk. 90+3), Emirhan Acar (Oğuz Ceylan dk. 67), Atınç Nukan, Enes Aydın, Remi Mulumba

Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Yasin Arda Midiliç

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Sinan Kurt, Cem Üstündağ (Florent Hasani dk. 87), Mehmet Murat Uçar, Adama Traore (Diaa Sabia dk. 65), Mehmet Yeşil, Daniel Moreno (Zdravko Dimitrov dk. 69), Ohena Felix, Oleksand Syrota, Mbaye Diagne, Celal Hanalp

Yedekler: Abdlsamed Damlu, Atakan Müjde, Emrah Başsan, Tarkan Serbest, Oğuzhan Matur, Kahraman Demirtaş

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Emirhan Acar (dk. 60), Amidou Badji (dk. 63) (Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Murat Uçar (dk. 39) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı Kartlar: Enes Aydın, Amidou Badji, Oğuz Ceylan, Arda Özçimen (Bandırmaspor), Sinan Kurt, Ohena Felix (Amed FK) - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
