Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 2 Amed Sportif Faaliyetler: 0
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Bandırmaspor, evinde Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Gol atarak takımına katkı sağlayan Emirhan Acar ve Amidou Badji, maçın yıldızları oldu. Amed Sportif Faaliyetler'den Murat Uçar, maçta kırmızı kartla oyundan atıldı.
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Bandırmaspor sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup etti.
Stat: 17 Eylül
Hakemler: Ozan Ergün, Kemal Elmas, Ömer Yasin Gezer
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Mamadou Fall (Enes Cinemre dk. 84), Muhammed Gümüşkaya, Joao Amaral (Mücahit Albayrak dk. 84), Kerim Alıcı, Amidou Badji (Yusuf Can Esendemir dk. 90+3), Emirhan Acar (Oğuz Ceylan dk. 67), Atınç Nukan, Enes Aydın, Remi Mulumba
Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Yasin Arda Midiliç
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Sinan Kurt, Cem Üstündağ (Florent Hasani dk. 87), Mehmet Murat Uçar, Adama Traore (Diaa Sabia dk. 65), Mehmet Yeşil, Daniel Moreno (Zdravko Dimitrov dk. 69), Ohena Felix, Oleksand Syrota, Mbaye Diagne, Celal Hanalp
Yedekler: Abdlsamed Damlu, Atakan Müjde, Emrah Başsan, Tarkan Serbest, Oğuzhan Matur, Kahraman Demirtaş
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Goller: Emirhan Acar (dk. 60), Amidou Badji (dk. 63) (Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Murat Uçar (dk. 39) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı Kartlar: Enes Aydın, Amidou Badji, Oğuz Ceylan, Arda Özçimen (Bandırmaspor), Sinan Kurt, Ohena Felix (Amed FK) - BALIKESİR