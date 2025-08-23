Bandırmaspor, Adana Demirspor'u 4-0 Mağlup Etti

Bandırmaspor, Adana Demirspor'u 4-0 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bandırmaspor, sahasında Adana Demirspor'u 4-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta goller Douglas Tanque, Bacuna, Billal Messaoudi ve Muhammed Gümüşkaya'dan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

26. dakikada Muhammed'in pasıyla buluşan Tanque, ceza sahasına girerek topu kaleci Deniz'in solundan filelere yolladı. 1-0

33. dakikada sağdan Ndongala'nın sağdan ortasında ceza sahası içinde Bacuna, topu ağlarla buluşturdu. 2-0

58. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın pasında kaleci Deniz ile karşı karşıya kalan Billal Messaoudi'nin şutunda top ağlara gitti. 3-0

85. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Samake'nin pasında Muhammed Gümüşkaya'nın şutunda top filelerle buluştu. 4-0

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Hasan Erdoğan, Batuhan Bıyıklı

Bandırmaspor: Akın Alkan, Tolga Kalender, Leandro Bacuna, Muhammed Gümüşkaya, Ndongala (Emirhan Acar dk. 80), Atınç Nukan, Billal Messaoudi (Jetmir Topalli dk. 80), Mücahit Albayrak (Enes Aydın dk. 86), Rahmetullah Berişbek, Remi Mulumba (Cem Tuna Türkmen dk. 80), Douglas Tanque (Samake dk. 70)

Yedekler: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Enes Çinemre, Gani Burgaz, Yusuf Can Esendemir,

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezler, Caner Kaban, Sefa Gülay (Mert Menemencioğlu dk. 87), Barış Timur (Gökdeniz Tunç dk. 61), Ozan Demirbağ, Kadir Karayiğit, Ali Fidan, Ali Arda Yıldız, Enes Erol, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz (Kayra Saygan dk. 87)

Yedekler: Murat Uğur Eser, Eren Fidan, Kürşat Türkeş Küçük, Gökdeniz Tunç, Halil Eray Aktaş, Samet Akif Duyur, Muhammed Ahmet Ergen

Teknik Sorumlu: Afan Koçak

Goller: Douglas Tanque (dk. 26), Bacuna (dk. 33) Billal Messaoudi (dk. 58), Muhammed Gümüşkaya (dk. 85) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Ali Arda, Ali Fidan (Adana Demirspor), Samake (Bandırmaspor) - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Hakem Kurulu'nun memur zammıyla ilgili ilk toplantısından karar çıkmadı

Milyonların merakla beklediği toplantıdan sonuç çıkmadı
Düğünde havaya ateş açanlar ve trafikte yol kesenler yandı! Bakan Tunç'tan açıklama var

Bu iki suçu işleyenler yandı, cezası artırılıyor
Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Kara yolunda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada

Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Emin Söker:

koca Adanademirspor’u ne hale getirdiler mahallenin maskarası oldu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP il başkanının işçilerle ilgili paylaşımı ortalığı karıştırdı: Hakkımızı helal etmiyoruz

CHP'li başkanın paylaşımı ortalığı karıştırdı! O işçiden yanıt var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.