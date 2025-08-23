Bandırmaspor, Adana Demirspor'u 4-0 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bandırmaspor, sahasında Adana Demirspor'u 4-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta goller Douglas Tanque, Bacuna, Billal Messaoudi ve Muhammed Gümüşkaya'dan geldi.
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
26. dakikada Muhammed'in pasıyla buluşan Tanque, ceza sahasına girerek topu kaleci Deniz'in solundan filelere yolladı. 1-0
33. dakikada sağdan Ndongala'nın sağdan ortasında ceza sahası içinde Bacuna, topu ağlarla buluşturdu. 2-0
58. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın pasında kaleci Deniz ile karşı karşıya kalan Billal Messaoudi'nin şutunda top ağlara gitti. 3-0
85. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Samake'nin pasında Muhammed Gümüşkaya'nın şutunda top filelerle buluştu. 4-0
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Hasan Erdoğan, Batuhan Bıyıklı
Bandırmaspor: Akın Alkan, Tolga Kalender, Leandro Bacuna, Muhammed Gümüşkaya, Ndongala (Emirhan Acar dk. 80), Atınç Nukan, Billal Messaoudi (Jetmir Topalli dk. 80), Mücahit Albayrak (Enes Aydın dk. 86), Rahmetullah Berişbek, Remi Mulumba (Cem Tuna Türkmen dk. 80), Douglas Tanque (Samake dk. 70)
Yedekler: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Enes Çinemre, Gani Burgaz, Yusuf Can Esendemir,
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezler, Caner Kaban, Sefa Gülay (Mert Menemencioğlu dk. 87), Barış Timur (Gökdeniz Tunç dk. 61), Ozan Demirbağ, Kadir Karayiğit, Ali Fidan, Ali Arda Yıldız, Enes Erol, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz (Kayra Saygan dk. 87)
Yedekler: Murat Uğur Eser, Eren Fidan, Kürşat Türkeş Küçük, Gökdeniz Tunç, Halil Eray Aktaş, Samet Akif Duyur, Muhammed Ahmet Ergen
Teknik Sorumlu: Afan Koçak
Goller: Douglas Tanque (dk. 26), Bacuna (dk. 33) Billal Messaoudi (dk. 58), Muhammed Gümüşkaya (dk. 85) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Ali Arda, Ali Fidan (Adana Demirspor), Samake (Bandırmaspor) - BALIKESİR