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Bandırma'da Köyler Arası Futbol Turnuvası Heyecanı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Ömerli Mahallesi'nin organize ettiği köyler arası futbol turnuvasında ilk maç heyecanı yaşandı. Külefli FK, Doğanpınar-Çinge Spor'u 4-1 mağlup etti. İlk resmi maçlar için geri sayım başladı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Ömerli Mahallesi'nin organize ettiği köyler arası futbol turnuvasında ilk maç heyecanı yaşandı. Edincik Sentetik Sahası'nda gerçekleşen hazırlık maçında Külefli FK, Doğanpınar-Çinge Spor'u 4-1 mağlup etti.

1 Haziran 2024 Cumartesi günü Bandırma Sentetik Sahada gerçekleşecek olan ilk resmi maçlar için geri sayım başladı. Saat 19.30'da Doğruca ile Doğa Spor karşı karşıya gelecek, ardından saat 21.30'da Dutliman ile Danişmet takımları mücadele edecek.

Doğanpınar Çinge Spor'u teknik sorumlusu Nazmi Demir, "Takımımızı yeni kurduk. Gençleri buraya toplamak çok güzel bir şey. Kötü alışkanlıklardan koruyarak spor yapmalarını teşvik etmek gençlerimiz için çok güzel bir durum. Çinge kırsalında nüfus azlığından dolayı, Doğanpınar Mahallesiyle birlikte bir takım oluşturduk. İnşallah kazasız belasız bir turnuva olur ve ilk olarak hazırlık maçımızı gerçekleştirdik. 1 Haziran 2024 tarihi itibariyle resmi maçlarımız başlayacaktır." dedi.

Külefli Futbol Kulübü teknik sorumlusu Mehmet Çalık ise, "Külefli Futbol Kulübümüzü 2022 yılında Kuş Cenneti kırsal mahalle turnuvasında kurduk. Bu yılda 3 tane yabancı futbolcu aldık. Geçen yıl Ömerli turnuvasında oynadık. Takımımızla 1.5 aydır çalışıyoruz. Doğanpınar ve Çinge mahallelerin oluşturduğu kardeş takımızla ilk olarak hazırlık maçı düzenledik. İnşallah kardeşçe maçlarımızı oynarız ve takımımızın performansını görmüş olacağız. İlk resmi maçımızda 2 Haziran 2024 Pazar günü saat 19: 30'da Dedeoba köyü ile Bandırma Sentetik sahada oynayacağız." ifadelerinde bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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