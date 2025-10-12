Balkan Yıldızlar Boulder Dağcılık Şampiyonası'nda Türkiye 1 Gümüş ve 2 Bronz Madalya Kazandı

Balkan Yıldızlar Boulder Dağcılık Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun açıklamasına göre Yunanistan'ın Kozani kentindeki organizasyonda 15, 13, 11 ve 9 yaş altı dağcılar mücadele etti.

Milli sporculardan Yiğit Ekin (15 yaş altı erkekler) gümüş, Zeynep Saral (15 yaş altı kadınlar) ve Semih Şat (11 yaş altı erkekler) ise bronz madalyanın sahibi oldu.