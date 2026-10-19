Balkan şampiyonu atlet Nurettin Memur, kızıyla dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Romanya'da geçen ay düzenlenen Balkan Masters Atletizm Şampiyonası'nda Balkan şampiyonu olan master atlet Nurettin Memur ve sırıkla atlama Türkiye şampiyonu kızı Yağmur, sporda yeni başarılara birlikte hazırlanıyor.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Nurettin Memur (55), uzun yıllar futbol oynadıktan sonra sakatlık yaşaması nedeniye 2009'da atletizme yöneldi. Memur, atletizme çabuk uyum sağladı, kısa mesafe koşuda 300'e yakın madalya ve onlarca kupa kazandı.

Göztepe Spor Kulübünde atletizm koordinatörlüğü görevi de bulunan Memur, yeni başarılar için antrenmanlarını aksatmıyor.

Memur'un 15 yaşındaki kızı Yağmur Memur da babasının izinde sporla ilgileniyor. Sırıkla atlama branşında ilerleyen Yağmur, babasına antrenmanlarda eşlik ediyor.

Hedef dünya şampiyonasında madalya

Nurettin Memur, AA muhabirine, çeşitli yaş gruplarında kendisine ait ve henüz kırılamayan 21 güncel rekorunun olduğunu söyledi.

Koşmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Memur, "Bazı şampiyonalardan madalyasız, üzgün bir şekilde dönüyorum. 'Biraz daha çalışsam madalya alabilirdim' diye bir motivasyon oluyor. Madalya aldığım şampiyonalarda da ayrı bir motivasyon oluyor. Koşarken bir sonraki şampiyonanın katılımcılarını düşünüyorum, orada ne yapabilirim diye. Kendimi hazırlıyorum." dedi.

Memur, 2009 yılından bu yana girdiği her şampiyonada madalya alsa da dünya şampiyonasından madalyası olmadığını ifade ederek, "Hedefim dünya şampiyonasında madalya almak. En iyi derece beşinciliğim var. Daha öteye gidemedim. Çalışarak dünya şampiyonasında madalya almak hedefim." diye konuştu.

Nurettin Memur, kızının kendisini örnek aldığını ve 6 yaşından bu yana birlikte koşu antrenmanı yaptıklarını anlattı.

Kızıyla antrenman yapmaktan büyük keyif aldığını kaydeden Memur, şunları kaydetti:

"Kapıdan çıkıp arabaya doğru yürürken en mutlu anlarımı yaşıyorum. Beraber antrenmana geliyoruz. O da benim gibi haftanın 6 günü antrenmana geliyor. Geçen ay bir şeye şahit oldum, sırıkta eli yarılmıştı, ertesi gün antrenmana gidecek mi diye merak ettim. Baktım hazırlanıyor. 'Yağmur antrenmana gidecek misin?' diye sordum. 'Sırık tutamazsın elin yarılmış' dedim. 'Başka antrenmanlar yaparım' dedi. Bu mantıkla gidildiğinde başarı gelir. Ben kızımı öteden bu yana 'şampiyon' diye çağırıyorum. Bazen 'Yağmur' diyorum. Disiplinli bir çocuk."

"Onun yarışlarında da çok heyecanlı oluyorum"

Eskişehir'de geçen temmuzda 18 yaş altı kızlarda 3,50 metre atlayarak Türkiye şampiyonu olan Yağmur Memur da babasını örnek alıp başladığı sporda madalyalar kazandığını söyledi.

Babasının disiplinli bir insan olduğunu anlatan Yağmur, "Onun gibi olursam ben de başarılı olup iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum. O, bu yaşında hala düzenli spor yapıyor. Ben de onu örnek alıyorum. Kendi yarışlarımda çok heyecanlı oluyorum ama onun yarışlarında da çok heyecanlı oluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA