Balkan Bisiklet Birliği 2026 Kongresi hafta sonu İstanbul'da yapılacak

Balkan Bisiklet Birliği (BCU) 2026 Kongresi, 18 Ocak Pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilecek. Kongrede bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi, sportif yönetim ve genç sporcu gelişimi konuları ele alınacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu yönetiminde gerçekleştirilecek kongreye, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi David Lappartient ile Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) Başkanı Enrico Della Casa katılacak.

Türkiye'de ilk kez düzenlenecek organizasyonda Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Kosova, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Romanya ve Sırbistan'dan delegeler yer alacak.

Toplantıda bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi, sportif yönetim ve organizasyon standartlarının uyumu, genç sporcu gelişimi, eğitim programları ile Balkan bisikletinin uluslararası yapılarla entegrasyonu başlıkları ele alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Balkan coğrafyasında bisiklet sporunun kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Balkan coğrafyasında bisiklet sporunun kurumsal kapasitesini güçlendirmek, uluslararası standartlarla tam uyum sağlamak ve genç sporcuların gelişimine yönelik ortak programları artırmak temel önceliğimiz. İstanbul'da gerçekleştireceğimiz bu toplantı, Balkan bisikletinin küresel bisiklet yönetimiyle daha güçlü bir entegrasyon içinde ilerlemesi açısından önemli bir adım olacak." değerlendirmesinde bulundu.

