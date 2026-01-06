Balıköy Gençyurduspor 2 hafta kala şampiyon

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi 1. Amatör B Grubu'nda mücadele eden Balıköy Gençyurduspor, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek büyük bir başarıya imza attı.

Tavşanlı 1. Amatör B Grubu'nda sezon başından bu yana sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken Balıköy Gençyurduspor, ligin düğümünü erken çözdü. Kulüp Başkanı Hasan Yazkan ve Antrenör İsmail Aşar yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip, matematiksel olarak şampiyonluğunu garantileyerek taraftarlarına büyük sevinç yaşattı.

Şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Hasan Yazkan, hedeflerine ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Sezon başından bu yana birlik ve beraberlik içinde hareket ettik. Teknik heyetimiz ve futbolcularımız büyük bir özveri gösterdi. Balıköy halkına ve taraftarımıza bu şampiyonluğu armağan ediyoruz" dedi.

Takımın başarısında büyük pay sahibi olan Antrenör İsmail Aşar ise, planlı çalışmanın meyvelerini topladıklarını ifade ederek, "Zorlu bir grupta liderliğimizi koruyarak bitime iki hafta kala şampiyon olduk. Oyuncularımı sahadaki mücadelelerinden dolayı kutluyorum." diye konuştu.

Ligin bitmesine iki hafta kala en yakın rakibiyle olan puan farkını koruyan Balıköy Gençyurduspor, önümüzdeki sezon bir üst ligde mücadele etme hakkı kazandı. - KÜTAHYA