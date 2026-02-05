Haberler

Balıkesirspor, Ozan, Hüseyin Melih ve Mert Hüseyin'e imza attırdı

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Balıkesirspor, Ozan Karabacak, Hüseyin Melih Karabacak ve Mert Hüseyin Esenli'yi kadrosuna kattı. Üç futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Balıkesirspor, Ozan Karabacak, Hüseyin Melih Karabacak ve Mert Hüseyin Esenli'yi kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Balıkesirspor, 3. Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurtspor forması giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu Ozan Karabacak, Nazillispor forması giyen 18 yaşındaki kenar forvet Hüseyin Melih Öztürk ve Norveç Ligi takımlarından Sarpsborg 08 II forması giyen 19 yaşındaki forvet-forvet arkası Mert Hüseyin Esenli ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kırmızı beyazlı kulübümüz, son olarak 3. Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurtspor forması giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu Ozan Karabacak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Nazillispor forması giyen 18 yaşındaki kenar forvet Hüseyin Melih Öztürk ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor'umuz, Norveç Ligi takımlarından Sarpsborg 08 II forması giyen 19 yaşındaki forvet-forvet arkası Mert Hüseyin Esenli ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Ozan, Mert ve Hüseyin Melih' Balıkesirspor ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz." - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
