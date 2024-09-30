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Balıkesirspor, Silivrispor'u mağlup ederek zirveye tırmanıyor

Balıkesirspor, Silivrispor'u mağlup ederek zirveye tırmanıyor
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Balıkesirspor, deplasmanda Silivrispor'u 2-1 yenerek lider Türk Metal 1963'ün 1 puan gerisine düştü. Bertuğ Bayar, iki golle galibiyeti getirdi.

BALIKESİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Silivrispor'u 2-1 mağlup eden Balıkesirspor, önceki hafta evinde aldığı Kelkit Hürriyetspor mağlubiyetini unutturdu. İlk yenilgisini yaşattığı İstanbul ekibini liderlik koltuğundan indiren kırmızı-beyazlılar, gözünü yeniden zirveye dikti. Oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 yenilgi alıp 9 puan toplayan Bal-Kes, lider Türk Metal 1963'ün 1 puan gerisinde zirve takipçisi konumuna geldi. Silivri deplasmanında attığı 2 golle takımını galibiyete taşıyan Bertuğ Bayar, toplamda 3 gole ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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