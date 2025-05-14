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Balıkesirspor, Play-Off Finali için Mazıdağı Fosfatspor'u Ağırlıyor

Balıkesirspor, Play-Off Finali için Mazıdağı Fosfatspor'u Ağırlıyor
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Balıkesirspor, 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Play-Off finalinin ilk maçında Mardin'de Mazıdağı Fosfatspor'a konuk olacak. Maç, 16.00'da başlayacak ve ağustos ayının sonunda rövanş oynanacak.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Balıkesirspor yarın Play-Off'taki grup finalinin ilk maçında Mazıdağı Fosfatspor'a rövanş için avantaj elde etme hedefiyle konuk olacak. Mardin 21 Kasım Stadı'nda saat 16.00'da başlama düdüğü çalacak karşılaşmayı Yusuf Ziya Gündüz yönetecek. Bal-Kes rakibini 19 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00'de taraftarı önünde rövanşta konuk edecek. Turu geçecek taraf tarafsız sahada yapılacak finalde 1'inci Grup'taki Karşıyaka-Muşspor eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

Mazıdağı Fosfatspor grupta normal sezonun son haftasında şampiyon Muğlaspor'u deplasmanda 3-0 yenip Play-Off'a kalmış, ardından Amasyaspor ve Silivrispor'u eleyerek grup finalinde Balıkesir'in rakibi olmuştu. Bal-Kes, rakibine normal sezonda 1-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Balıkesirspor'a kulüpteki daha önceki görev döneminde 2013'te 2'nci Lig'de, 2014'te de 1'inci Lig'de tarihi şampiyonluklar yaşatan, bu sezon 10 yıl sonra yuvaya dönen Teknik Direktör İsmail Ertekin takımını 3'üncü Lig'de de zafere taşımaya çalışacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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