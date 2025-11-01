Balıkesirspor, Nazillispor'u 3-0 Mağlup Etti

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak deplasmanda İzmir Çoruhlu FK ile 2-2 berabere kalan Balıkesirspor, 9'uncu haftada evinde Nazillispor'u 3-0 mağlup etti. Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Ev sahibi ekip 55'inci dakikada Bora Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçip, 64'üncü dakikada Hasan Gündoğdu ile skoru 2-0'a getirdi. Nazillispor'da Emirhan Uzun, 88'inci dakikada kendi kalesine gol atma talihsizliği yaşadı: 3-0. Bu sonuçla Balıkesirspor 15 puana ulaşırken, Nazillispor 2 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor