Balıkesirspor'da Yeni Yönetim Kurulu Oluştu

TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Balıkesirspor'da olağanüstü genel kurul sonrası yeni yönetim kurulu görev dağılımını tamamladı. Volkan Altınöz başkanlığındaki ekipte çeşitli görevler üstlenen isimler belirlendi.

TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Balıkesirspor'da yapılan olağanüstü genel kurul sonrası oluşan yeni yönetim kurulunun görev dağılımı gerçekleşti.

Balıkesirspor'da yeni yönetim kurulu görev dağılımını yaptı. Volkan Altınöz başkanlığındaki yeni yönetim kuruluşu şekilde oluştu:

Asbaşkan: Ferit Gündoğdu ve İsa Tamer Çelik

Mali İşler Sorumlusu: Mehmet Akkan

Futbol Şube Sorumlusu: Sercan Adın

Alt Yapı Sorumluları: Emre Başoğlu ve İbrahim Teke

Tesisler Sorumlusu: Gürcan Kaplan

Taraftar Sorumlusu: Mert Alper Acar - BALIKESİR

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
