Balıkesirspor'da Yeni Yönetim Kurulu Oluştu
TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Balıkesirspor'da olağanüstü genel kurul sonrası yeni yönetim kurulu görev dağılımını tamamladı. Volkan Altınöz başkanlığındaki ekipte çeşitli görevler üstlenen isimler belirlendi.
Asbaşkan: Ferit Gündoğdu ve İsa Tamer Çelik
Mali İşler Sorumlusu: Mehmet Akkan
Futbol Şube Sorumlusu: Sercan Adın
Alt Yapı Sorumluları: Emre Başoğlu ve İbrahim Teke
Tesisler Sorumlusu: Gürcan Kaplan
Taraftar Sorumlusu: Mert Alper Acar - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor