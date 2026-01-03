Balıkesirspor'da Cem Kavçak bıraktı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta devre arasına Play-Off hattında giren Balıkesirspor'da önemli futbolcuların takımdan ayrılmasının ardından teknik direktör Cem Kavçak da istifa ederek kulüple yollarını ayırdı. Teknik direktör Kavçak yaptığı açıklamada, "Balıkesirspor Kulübü'ndeki görevimden üzülerek ayrılmış bulunmaktayım. Bu kararı almak benim için hiç kolay olmadı. Ancak yaşanan bazı sorunlar, bu noktaya gelmemize ne yazık ki sebep oldu" diye konuştu.

47 yaşındaki genç teknik adam, "Görev yaptığım süre boyunca ortaya koyduğumuz mücadele, gösterdiğimiz performans ve elde ettiğimiz galibiyetlerden gurur duydum. Sezon başından bu yana yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen sahada karakter koyan futbolcularıma, gece gündüz emek veren teknik heyetime, kulüp yönetimine, kulüp personeline ve bizi her koşulda destekleyen büyük Balıkesirspor taraftarına yürekten teşekkür ediyorum. Balıkesirspor'a bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyorum" dedi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Balıkesirspor yönetimi, teknik direktör Cem Kavçak'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyurdu. Kırmızı-beyazlılar, "Teknik direktörümüz Cem Kavçak ve ekibiyle yollarımız ayrılmıştır. Hocamızın tek taraflı gerçekleştirdiği feshin ardından çalışmalarımız şu an altyapı hocalarımızla devam etmektedir" ifadelerine yer verdi. Balıkesir ekibinde santrfor Artun Akçakın, sağ kanat Hasan Gündoğdu, 10 numara Bora Yılmaz ve stoper Mehmet Bağcı kulübe veda ederken, orta saha oyuncusu Serhat Velioğlu'nun da ayrılmak istediği ileri sürülmüştü.