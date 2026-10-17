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Balıkesirspor, 7'nci haftada Etimesgut deplasmanında saat 14.30'da galibiyet arayacak

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Balıkesirspor, 7'nci haftada Etimesgut deplasmanında saat 14.30'da galibiyet arayacak
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Geçen hafta evinde 1922 Akşehir'i 3-1 yenerek play-off hattına yerleşen Balıkesirspor, yarın Etimesgut Spor deplasmanında galibiyet arayacak. 12 puanla 5'inci sıradaki Balıkesir ekibi, 13 puanlı 3'üncü sıradaki rakibine ilk iç saha yenilgisini tattırmayı hedefliyor.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 2 yenilgi aldıktan sonra geçen hafta evinde 1922 Akşehir'i 3-1 mağlup ederek play-off hattına yerleşen Balıkesirspor, yarın zorlu Etimesgut Spor deplasmanında galibiyet arayacak. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanacak 7'nci hafta maçı saat 14.30'da başlayacak. Ligde 12 puanla 5'inci sırada yer alan Balıkesir ekibi, 13 puanlı 3'üncü basamaktaki başkent ekibine ilk iç saha yenilgisini tattırmayı hedefliyor.

Grupta son 4 maçını kaybeden 3 puanlı Bucaspor 1928, deplasmanda 2 puanlı düşme hattındaki Kepez Spor'la karşılaşacak. Son 2 maçını kazanarak çıkışa geçen Bigaspor evinde 1922 Akşehirspor karşısına 3'te 3 hedefiyle çıkacak. Biga İlyas Bayram Stadı'ndaki randevu 15.00'te başlayacak. Galibiyet hasreti 4 haftaya yükselen 6 puanlı Söke 1970, evinde 2 puanlı düşme hattındaki Denizli İdmanyurdu ile rakip olacak. Üst üste 2 karşılaşmadan eli boş ayrılan Uşakspor, zirve takipçisi Bursa Yıldırımspor'a konuk olacak. Bu iki maçta da ilk düdük 15.00'te çalacak. 10'uncu sırada yer alan Gaziemir Spor ise Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 19.00'da ligin dibine demir atan Alanya 1221 ile kozlarını paylaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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