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Balıkesirli Öğrenci Dünya İkincisi Oldu

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Bursa'da düzenlenen 4. Alpagut Turan Dövüş Sanatları Dünya Şampiyonası'na katılan Balıkesirli ilkokul öğrencisi Özüm Özgül dünya ikincisi oldu.

Bursa'da düzenlenen 4. Alpagut Turan Dövüş Sanatları Dünya Şampiyonası'na katılan Balıkesirli ilkokul öğrencisi Özüm Özgül dünya ikincisi oldu.

Dünya Alpagut Federasyonu ve Türkiye Alpagut Federasyonu tarafından düzenlenen 4. Alpagut Turan Dövüş Sanatları Dünya Şampiyonası, Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde 23 ülkeden 360 sporcunun katılımıyla düzenlendi. Balıkesir'den şampiyonaya katılan Ercan Kıvrak İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Özüm Özgül, Aycha disiplininde dünya 2'ncisi oldu.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, "Alpagut Turan Dövüş Sanatları Dünya Şampiyonası'nda 2'nci olarak ilimizi gururlandıran öğrencimizi tebrik ediyor, başarıya giden bu yolda öğrencimize katkıda bulunarak destekleyen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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