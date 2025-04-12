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11 Yaşındaki Özen Efeler Türkiye İkincisi Oldu

11 Yaşındaki Özen Efeler Türkiye İkincisi Oldu
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Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası'nda 11 yaşındaki Balıkesirli sporcu Özen Egemen Efeler, kata kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Manyas Karate Spor Kulübü sporcusu olan Efeler, başarısıyla kulübünü ve Balıkesir'i gururlandırdı. Antrenörleri, çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirterek, Egemen'in başarısının ardından daha fazla sporcu yetiştireceklerini ifade ettiler.

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası'nda 11 yaşındaki Balıkesirli sporcu Özen Egemen Efeler, kata kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Özen Egemen Efeler, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda devam eden şampiyonada gösterdiği performansla ikincilik kürsüsüne çıktı. Manyas Karate Spor Kulübü sporcusu olan Efeler, elde ettiği dereceyle hem kulübünü hem de Balıkesir'i gururlandırdı.

Başarısının ardından açıklama yapan minik sporcu, çok çalıştığını belirterek hedefinin daha büyük başarılar elde etmek olduğunu söyledi.

Efeler'in antrenörleri Cenk Dere ve Emrehan Egen de sporcunun elde ettiği dereceden dolayı büyük gurur duyduklarını ifade etti. Antrenörler, çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdürdüklerini belirterek, "Çalışıyoruz ve inanıyoruz ki yakında Egemen gibi birçok sporcumuz ulusal ve uluslararası başarılar elde edecek" dedi.

10 Nisan Perşembe günü başlayan Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası, 13 Nisan Pazar günü sona erecek. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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