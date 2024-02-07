Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencileri Greko Romen Güreş Şampiyonasında Altın Madalya Kazandı

Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi sporcu öğrencileri Enes Ülkü ve Servet Angi, Sakarya'da düzenlenen Greko Romen güreş şampiyonasında kilolarında şampiyon olarak altın madalya kazandılar.

Balıkesir Üniversitesi öğrencileri ulusal ve uluslararası sportif müsabakalardaki başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Servet Angi ve Enes Ülkü, Sakarya'da düzenlenen U20 Erkekler Greko-Romen Güreş Şampiyonasında 60 kg. ve 63 kg.'da altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu. - BALIKESİR