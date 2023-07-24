Balıkesir Üniversiteli Sporcular Avrupa Kickboks Şampiyonası'ndan Madalyalarla Döndü

Balıkesir Üniversiteli sporcuları Avrupa Kickboks Şampiyonası'ndan 1 altın, 1 bronz madalya ile döndüler.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Üniversiteler Kickboks Avrupa Şampiyonası'na (EUSA 2023) katılan Balıkesir Üniversitesi öğrencisileri, aldıkları başarılı sonuçlarla milli gurur yaşattı. BAÜN kafilesi şampiyonada üniversiteye ve Türkiye'ye 1 altın ve 1 bronz madalya kazandırdı.

Takım sorumlusu ve antrenörleri olarak; Doç. Dr. Nahit Özdayı, Dr. Öğr. Üyesi Alp Kaan Kilci, Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen ve Öğr. Gör. Harun Kahraman ile şampiyonaya katılan Balıkesir Üniversiteli Sporcuları, şampiyonayı 1 altın madalya ve 1 bronz madalya ile tamamladı. bin 500'e yakın sporcunun yer aldığı şampiyonada; Güler Deniz Topuz Kadınlar 56 kg.da Avrupa Şampiyonu olurken, Barış Karaman da Erkekler 67 kg.da Avrupa üçüncüsü olma başarısını gösterdi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, elde edilen sonuçların ardından üniversiteli sporcuları tebrik etti. Öğrencilerin uluslararası başarılarıyla gurur duyduklarını ifade eden Rektör Oğurlu, takım sorumlusu ve antrenörleri ile öğrencileri kutlarken başarılarının devamını diledi. - BALIKESİR