Balıkesir Gömeç'te Cumhuriyet Kupası voleybol finalini İlçe Emniyet Amirliği kazandı

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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde düzenlenen kurumlar arası Cumhuriyet Kupası voleybol turnuvasını Gömeç İlçe Emniyet Amirliği takımı kazandı.

Çekişmeli geçen turnuvanın final müsabakasında, Gömeç İlçe Jandarma Komutanlığı ile Gömeç İlçe Emniyet Amirliği takımları karşı karşıya geldi.

Çekişmeli geçen setlerde Gömeç İlçe Emniyet Amirliği 2-1 galip gelerek şampiyon oldu.

Turnuvada Gömeç Belediyesi üçüncü olurken Gömeç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü takımı ise dördüncü oldu.

Kaynak: AA