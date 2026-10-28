Balıkesir Gömeç'te Cumhuriyet Kupası voleybol finalini İlçe Emniyet Amirliği kazandı

Balıkesir Gömeç'te Cumhuriyet Kupası voleybol finalini İlçe Emniyet Amirliği kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Gömeç'te düzenlenen kurumlar arası Cumhuriyet Kupası voleybol turnuvasının finalinde Gömeç İlçe Emniyet Amirliği, Gömeç İlçe Jandarma Komutanlığı'nı 2-1 yenerek şampiyon oldu. Turnuvada Gömeç Belediyesi üçüncü, Gömeç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü takımı dördüncü oldu.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde düzenlenen kurumlar arası Cumhuriyet Kupası voleybol turnuvasını Gömeç İlçe Emniyet Amirliği takımı kazandı.
Çekişmeli geçen turnuvanın final müsabakasında, Gömeç İlçe Jandarma Komutanlığı ile Gömeç İlçe Emniyet Amirliği takımları karşı karşıya geldi.
Çekişmeli geçen setlerde Gömeç İlçe Emniyet Amirliği 2-1 galip gelerek şampiyon oldu.
Turnuvada Gömeç Belediyesi üçüncü olurken Gömeç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü takımı ise dördüncü oldu.
Kaynak: AA