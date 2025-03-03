Balıkesir'de Milli Eskrimciler Coşkuyla Karşılandı

Antalya'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda başarılar elde eden milli eskrimciler Alara Atmaca ve Elvin Gülışık, Balıkesir'de coşkuyla karşılandı.

Antalya'da gerçekleştirilen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde şampiyonluk elde eden ve sezon boyunca gösterdiği performansla Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) klasmanını birinci sırada tamamlayarak EFC Özel Ödülü'ne layık görülen Alara Atmaca ile müsabakalarda 5.'lik elde eden Elvin Gülışık, Balıkesir'de coşkuyla karşılandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp da sporcuları tebrik ederek, çiçek takdim etti. Özalp, "Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda ülkemizi ve şehrimizi başarıyla temsil eden sporcularımızla gurur duyuyoruz. Onların azmi, disiplinli çalışmaları ve kararlılığı, bu büyük zaferlerin temelini oluşturdu. Balıkesir olarak sporcularımızın başarılarını desteklemeye ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sporcularımızın kariyerlerinde daha büyük başarılara imza atacağına inanıyor, kıymetli milli sporcularımız Alara Atmaca, Elvin Gülışık, Kıvanç Kırtay'ı ve bu büyük başarılarında emeği geçen değerli milli antrenörümüz Onur Atmaca'yı yürekten tebrik ediyorum" dedi. - BALIKESİR