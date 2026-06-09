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Balıkesir'de Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Başladı

Balıkesir'de Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Başladı
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Balıkesir'de düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği, 470 okul ve 43 bin 50 öğrencinin katılımıyla başladı. 20 ilçeden gelen öğrenciler Mendil Kapmaca, Yağ Satarım Bal Satarım gibi oyunlarla yarışıyor. İl Müdürü Adem Özalp, etkinliğin kültürel değerleri aktarma ve ekran bağımlılığını azaltma açısından önemli olduğunu vurguladı. Dört gün sürecek şenlikte öğrenciler hem eğleniyor hem de rekabet ediyor.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Okul Sporları İl Tertip Komitesi koordinesinde düzenlenen "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği, Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda başladı.

Geçmişten günümüze nesiller arasında köprü kuran Geleneksel Çocuk Oyunları, kültürel mirasını yaşatırken; çocuklara paylaşmayı, sabretmeyi, saygıyı ve takım olmayı öğretmekte, aynı zamanda fiziksel becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu kapsamda, düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği; Balıkesir'in 20 ilçesinden toplam 470 okulun ve 43 bin 50 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmektedir.

Balıkesir'de ki okul ve ilçe finallerinin ardından il düzeyinde düzenlenen Fiziksel Etkinlik Parkuru, Yağ Satarım Bal Satarım, Mendil Kapmaca ve Kaleli Yakan Top gibi geleneksel oyunlarla renklenen etkinlikler; turnuvalar aracılığıyla hem eğlenceli hem de rekabetçi bir atmosfer sunuyor.

Çekişmeli anlara sahne olan turnuvanın ilk gününde, 3. sınıflar "Mendil Kapmaca" oyununda tüm hünerlerini sergiledi. Gün boyunca devam eden müsabakaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışmaları, sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda geçmişten günümüze uzanan değerlerimizin yeni nesillere aktarılması açısından da büyük önem taşıyor. Dijital ekranların hayatımızı kuşattığı bu çağda, çocuklarımızın ekranlardan uzaklaşarak hareket etmeleri, arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmeleri ve kültürel değerlerimizi tanımaları çok kıymetli. Yarışmalara katılan tüm öğrencilerimize ve emeği geçen öğretmenlerimize başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Dört gün boyunca sürecek olan etkinlikte unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlar yeniden hayat bulacak. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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