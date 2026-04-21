Balıkesir'de çocuklar 23 Nisan coşkusunu sporla karşıladı

Balıkesir'de çocuklar 23 Nisan coşkusunu sporla karşıladı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen "23 Nisan TBMM Kupası" müsabakaları Balıkesir'de büyük bir coşkuyla tamamlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen "23 Nisan TBMM Kupası" müsabakaları Balıkesir'de büyük bir coşkuyla tamamlandı.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çocukların sporla iç içe büyümelerini sağlamak, yeteneklerini keşfetmelerini tanımak ve sporu bir yaşam biçimi haline getirmek amacıyla tüm ilçelerde ve tesislerde yapılan etkinlikler, hem genç sporcuları hem de izleyicileri bir araya getirdi.

Badminton, okçuluk, yüzme, atletizm, cimnastik, masa tenisi, satranç, tenis, floor curling, aquatlon, futbol ve karate branşlarında gerçekleştirilen müsabakalarda çocuklar kıyasıya mücadele etti.

Bayram coşkusunun sahalara, salonlara ve kortlara taşındığı 23 Nisan TBMM Kupası etkinliklerinde, dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarının takdim edildi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "23 Nisan, sadece bir bayram değil; çocuklarımıza duyulan güvenin ve verilen değerin en güçlü ifadesidir. Bizler de bu anlamlı haftada düzenlediğimiz spor etkinlikleriyle, özgüven kazanan, paylaşmayı öğrenen ve sağlıklı bireyler olarak yetişen bir neslin temellerini atıyoruz. Çocuklarımızın sahadaki heyecanı ve mutluluğu, yaptığımız çalışmaların en güzel karşılığıdır.

Bizlere bugünü armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" İfadelerinde bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı

Gülistan Doku soruşturmasında kilit isim için çember daralıyor
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir

"Kabul edin, 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir"
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü

Eski valiye bir şok daha

Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Gözaltındaki Tuncel Sonel'in ilk sözleri! Hala kendini vali sanıyor
Gaziantep'te bir çift, düğüne gelemeyecek olanlar için davetiyeye IBAN koydu

Düğün davetiyesindeki detay kullanıcıları ikiye böldü
Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi

Dünyanın en güzel kadını seçildi

Gamze Özçelik'in rol aldığı diziden ilk görüntüler geldi

Yıllar sonra setlere döndü! İşte rol aldığı diziden ilk görüntüler
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Gözaltındaki Tuncel Sonel'in ilk sözleri! Hala kendini vali sanıyor
Galatasaray bombayı patlatıyor! İngiliz devinin yıldızına sürpriz teklif

Aslan bombayı patlatıyor! İngiliz devinin yıldızına sürpriz teklif
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı

Erdoğan sinyali vermişti, 41 ilde düğmeye basıldı: Onlarca gözaltı var