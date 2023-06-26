Balıkesir'de Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası düzenlendi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenlenen Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Şampiyonada 7 ülkeden 24 takım yarıştı ve dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi.

SEFER TALAY

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenlenen Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Ören Plajı'nda 6 gün süren şampiyonada dereceye giren ekipler için ödül töreni düzenlendi.

Ören Plajı'nda yapılan karşılaşmalara 7 ülkeden 12 erkek, 12 kadın takımı katıldı. Karşılaşmalarda, kadınlar kategorisinde Müge Ocakçı-Hatice Can Tonbul ikilisini 2-1 mağlup eden Romanya'dan Ioana Sorina Hododi-Ioana Andreea Miu ikilisi, üçüncülüğü elde etti. Final maçında Romanya'dan Adina Stanciu-Ioana Alexandra Ordean ikilisini 2-0 mağlup eden Moldova'dan Ana Nicolaev-Polina Voleanin ikilisi ise şampiyon oldu.

Erkekler kategorisinin üçüncülük maçında Moldova'dan Egor Dobcis-Maxim Korsakov ikilisini 2-0 mağlup eden Sırbistan'dan Lazar Kolaric-Djordje Klasnic ikilisi, üçüncülüğü elde etti. Final maçında ise iki Türk takımı karşı karşıya geldi. Finalde Hasan Hüseyin Mermer-Sefa Urlu ikilisini 2-0 mağlup eden Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru ikilisi, Balkan şampiyonu oldu.

Ayrıca 23-25 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenen U20 Plaj Voleybolu Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda erkeklerde şampiyonluğu Eren Siper-Fatih Uçar ikilisi, ikinciliği TVF Halil İbraihim Yarar-Nevzat Kaan Erol ikilisi, üçüncülüğü de Bartun Barış Güldalı-Tuna İmdat ikilisi elde etti.

Kadınlarda ise şampiyonluğu Tigon Kartal Anadolu 1 takımından Sudenaz Yılancı-Melis Didar Özkanca, ikinciliği Tigon Kartal Anadolu 2 takımından Zeynep Genç-Zeynep Gül Küskün, üçüncülüğü de İstanbul Ateş Lorin takımından Türkdoğan-Aleyna Su Yılmaz elde etti.

Final karşılaşmalarının ardından yapılan törende dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını, TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç takdim etti.

"ÇOK GÜZEL BİR ORGANİZASYON OLDU"

Emeği geçenlere teşekkür eden TVF Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç, " Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun iş birliği ile Balkan Şampiyonası'nı yaptık. Burada 7 ülkeden 24 takım yarıştı. Bir nebze olsun buradaki inanların heyecanına ortak olduk. Ben, burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

TVF Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Uğur Değirmenci, "Bugün Balıkesir Burhaniye Ören Plajı'nda çok güze bir şampiyonaya ev sahipliği yaptık. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, yine Burhaniye Belediyesi'nin katkıları ile harika bir organizasyon oldu. Balkan Şampiyonası'na 7 ülkeden toplam 24 takı katıldı. Bunun 12 tanesi erkek, 12 tanesi kadın. Yapılan 40 müsabaka sonunda şampiyonlar bugün belli oldu. Ödül törenini de protokolün katılımı ile yaptık. Çok güzel bir organizasyon oldu. Çok mutluyum" diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Uğur Baysal ise "Bir hafta süren güzel maratonu kazasız belasız bitirdik. Protokolün katılımı ile ödül törenini yaptık. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza, bize bu imkanı sağlayan paydaşlarımıza, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne, bakanlığımıza, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Balkan Voleybol Birliği'ne teşekkür ediyorum" dedi.