Balıkesir’de 300 formalık koleksiyon

Balıkesir'de 35 yıldır gazetecilik, son 10 yıldır ise spor muhabirliği yapan Cengiz Güneş, yıllar içinde futbolculardan hediye olarak aldığı formalarla adeta bir futbol müzesi oluşturdu. Yaklaşık 300 formadan oluşan koleksiyonun en özel parçalarını ise artık profesyonel liglerde yer almayan takımların formaları oluşturuyor.

Balıkesir'de 35 yıldır yerel basında görev yapan, son 10 yıldır ise spor muhabirliğiyle tanınan Cengiz Güneş, mesleği sayesinde biriktirdiği formalarla dikkat çeken bir koleksiyona imza attı. Evinin bir odasını tamamen futbol formalarına ayıran Güneş'in koleksiyonunda yaklaşık 300 futbolcu forması, çok sayıda şort ve atkı yer alıyor.

Balıkesirspor'u yaklaşık 45 yıldır yakından takip eden Cengiz Güneş, hem iç saha hem de deplasman maçlarında kurduğu dostluklar sayesinde futbolculardan hediye edilen formaları saklayarak başladığı yolculuğun zamanla büyük bir koleksiyona dönüştüğünü söyledi.

Meslek hayatına Ekspres Gazetesi'nde başladığını söyleyen Güneş, Marmara Bölge, Haberci ve son olarak Birlik Gazetesi'nde görev yaptığını ifade ederek, özellikle spor muhabirliği yaptığı dönemde koleksiyonunun hızla büyüdüğünü anlattı.

"Her forma benim için bir hatıra"

Koleksiyonun tamamen futbol sevgisinin ürünü olduğunu dile getiren Cengiz Güneş, zamanla bunun bir hobiye dönüştüğünü belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Balıkesirspor maçlarının ardından ilişkilerimizin iyi olduğu futbolcu kardeşlerimiz kazandığımız maçlardan sonra terli formalarını bana hediye ederdi. Ben de onları saklamaya başladım. Sonrasında rakip takımların oyuncularından ve farklı kulüplerde görev yapan teknik adamlardan da formalar gelmeye başladı. Bugün yaklaşık 300 formaya ulaştık."

Balıkesirspor'un, Süper Lig'de mücadele ettiği 2014-2015 sezonunda kulüpte yöneticilik yaptığını da hatırlatan Güneş, bu dönemde kurduğu dostlukların koleksiyonuna önemli katkı sağladığını söyledi.

Süper Lig'den amatöre uzanan geniş koleksiyon

Koleksiyonda Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve amatör liglerde mücadele eden çok sayıda kulübün formalarının bulunduğunu ifade eden gazeteci Cengiz Güneş, Trabzonspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Kocaelispor ve Boluspor başta olmak üzere birçok takımın farklı sezonlara ait formalarını muhafaza ettiğini ifade etti.

Koleksiyonun en anlamlı parçalarından birinin ise Balıkesirspor efsanelerinden Ali Öztürk'e ait forma olduğunu vurgulayan Güneş, "Ali Öztürk amatörden Süper Lig'e kadar Balıkesirspor'un tüm başarılarında yer aldı ve her ligde gol attı. Onun forması benim için çok özel bir hatıra." dedi.

"En kıymetlileri artık profesyonel liglerde olmayan takımların formaları"

Cengiz Güneş'e göre koleksiyonun en dikkat çekici bölümü ise bir dönem Türk futbolunun önemli kulüpleri arasında yer alan ancak bugün profesyonel liglerde mücadele etmeyen takımların formaları.

Denizlispor, Giresunspor, Akhisarspor, Osmanlıspor, Türk Metalspor, Nazillispor, Kardemir Karabükspor ve Manisaspor gibi kulüplerin formalarını özenle sakladığını aktaran Cengiz Güneş, "Geçmişte binlerce taraftara oynayan, Süper Lig'de mücadele eden kulüpler bugün profesyonel liglerin dışında kaldı. Bu formalar bana sadece futbolu değil, kulüplerin yaşadığı başarıları ve zorlukları da hatırlatıyor. Bir futbolsever olarak onların yeri bende her zaman ayrı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Evde yer kalmadı"

Koleksiyonun artık evde ciddi yer kapladığını da gülerek anlatan Güneş, "Başlangıçta birkaç forma vardı, sonra sayı hızla arttı. Şimdi bir oda tamamen formalarla dolu. Eşim zaman zaman 'Bu kadar forma ne olacak?' diye sitem ediyor ama bunların her biri benim için ayrı bir anı. Hiçbirinden vazgeçmeyi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yaklaşık 300 formadan oluşan koleksiyonuyla adeta Türk futbolunun son yıllardaki hafızasını evinde yaşatan Cengiz Güneş, futbol sevgisini yalnızca sahada değil, yılların hatıralarını yaşatan özel koleksiyonuyla da büyüterek sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı