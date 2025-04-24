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Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Play-in Maçında Haremspor'u Geçerek Play-off'a Yükseldi

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Play-in Maçında Haremspor'u Geçerek Play-off'a Yükseldi
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Türkiye Basketbol Ligi play-in maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Haremspor'u 106-96 yenerek play-off'lara katılma hakkı kazandı. Normal sezonu 11. sırada tamamlayan Balıkesir, play-off'lara 8. sıradan katılacak ve Esenler Erokspor ile eşleşecek.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-in maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Haremspor'u 106-96 yendi.

Normal sezonu 11. sırada tamamlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, bu sonucun ardından play-off'lara katılma hakkı elde etti.

Play-off'lara 8. sıradan katılma hakkı kazanan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sezonu 2. basamakta bitiren Esenler Erokspor'la eşleşti.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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