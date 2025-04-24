Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Play-in Maçında Haremspor'u Geçerek Play-off'a Yükseldi
Türkiye Basketbol Ligi play-in maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Haremspor'u 106-96 yenerek play-off'lara katılma hakkı kazandı. Normal sezonu 11. sırada tamamlayan Balıkesir, play-off'lara 8. sıradan katılacak ve Esenler Erokspor ile eşleşecek.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-in maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Haremspor'u 106-96 yendi.
Normal sezonu 11. sırada tamamlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, bu sonucun ardından play-off'lara katılma hakkı elde etti.
Play-off'lara 8. sıradan katılma hakkı kazanan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sezonu 2. basamakta bitiren Esenler Erokspor'la eşleşti.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor