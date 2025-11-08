Haberler

Balat Spor Tesisi'nin Açılışı Yapıldı

Balat Spor Tesisi'nin Açılışı Yapıldı
Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Balat Spor Tesisi açılış töreninde İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, sporun gençler için önemine vurgu yaparak, İstanbul'un uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma hedeflerini paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yenilenen Balat Spor Tesisi için açılış töreni düzenlendi.

Törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, sporun gençlere güzel bir gelecek sunduğunu söyledi.

Sporun olduğu yerde umudun, dayanışmanın, centilmenliğin ve mertliğin bulunduğunu belirten Aslan, İstanbul'un dünya çapında başarılarıyla konuşulmasını istediklerini ifade etti.

Aslan, 2036 Olimpiyat Oyunları'nı İstanbul'da yapmak istediklerini dile getirerek, "Biz, çocuklarımızın mutlu olduğu bir kent hayal ettik. Mahallelerimizde çocukların top koşturduğu, bir annenin çocuğunu sahaya götürürken gözlerindeki gururun parladığı, bir gencin 'Ben de başarabilirim.' dediği bir İstanbul hayal ettik." dedi.

İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacağını kaydeden Aslan, katkılarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkürlerini iletti.

Çocuklar ile gençleri spora teşvik etmek ve yeteneklerini geliştirmek için 73 spor tesisinde 36 farklı branşta hizmet sunduklarını dile getiren Aslan, amatör spor kulüplerine ve sporculara malzeme desteği verdiklerini kaydetti.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez de katıldı.

Öte yandan, törende, Fatih'teki spor kulüplerinin malzemeleri de dağıtıldı.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Spor


