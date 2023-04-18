BAL'a yükselen Irlıganlıspor'da büyük sevinç yaşanıyor

Denizli Bölgesel Amatör Ligine yükselme grubu maçlarının son haftasında Bağbaşı Zeytinköyspor'u 2-1 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etme hakkı kazanan Irlıganlıspor'da büyük sevinç ve gurur yaşanıyor.

Bölgesel Amatör Lige yükselme Grubu maçlarını 3 galibiyet iki beraberlik sonucu aldıkları 11 puan ile lider olarak tamamlayan Irlıganlıspor'da sezon başında belirlenen hedefe varmanın gurur ve onurunun yanı sıra verilen emek çaba ve gayretin sonucunda ulaşılan şampiyonluğun sevinci yaşanıyor. Bu başarının mimarlarından Teknik Sorumlu Ceyhun Aksoy, yaklaşık iki yıldır Irlıganlıspor'da görev yaptığına dikkat çekerek, "Irlıganlıspor'da iki yıl üst üste pandemiyi de fırsata çevirerek ikinci amatörden aldığım takımı iki sezonda 4 lig atlatarak Bölgesel Amatör Ligine çıkma başarısını oyuncularımla beraber gösterdik. Bu yola çıkarken inanmanın ne kadar önemli olduğunu karakter ve şahsiyet eklememiz gerektiğini oyuncularımla sürekli paylaştım fedakarca aylarca çalıştık. Dar ama gönlü güzel karakterli oyuncularımla bu yola çıktık ve hedefimizi BAL'a çıkmak olarak belirledik. Oyuncularım başarabileceğimize inandılar bana güvendiler. Bizde onları bu yola ikna ederek hep birlikte yürüdük. Kararlı bir şekilde ve nihayetinde de yenilgisiz şampiyon olarak kupamızı kazandık" dedi.

"Adımızı BAL'a yazdırdık, bizi hesaba katmayanlar oldu" diyen başarılı çalıştırıcı Aksoy, "Diğer güçlü takımların hepsi kendilerini favori gösterdiler. Ama bizde iyi ve güçlü bir takımdık. İnandık kenetlendik hesabın içinde olduğumuzu herkese göstererek hayalimiz olan BAL'a yükseldik ve kupamızı kazandık. Bizlere gururu ve hazzı tekrar yaşamak nasip oldu. Bizleri bugüne kadar destekleyen taraflı tarafsız tüm izleyicilerimize taraftarlarımıza bana inanan herkese oyuncularıma ve eşlerine ailelerine şükranlarımı sunuyorum" dedi. - DENİZLİ