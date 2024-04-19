BAL 11. Grup 23. Hafta Maçlarının Hakemleri Belli Oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta oynanacak 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta oynanacak 23. hafta maçlarını yönetecek hakemleri belirledi. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hacılar Erciyesspor - 12 Bingölspor maçını Ankara bölgesi C Klasman hakemlerinden Özer Özden yönetecek. Grup lideri Yozgat Bozokspor'un Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçta Şahin Berker düdük çalacak.

Grupta oynanacak Erzincan Ulalarspor - Dersimspor maçını Cem Eray Eşmekaya, Elazığ Aksaray Gençlik - Rüstempaşa maçını da Zülküf Ali Öncel yönetecek. - KAYSERİ