Bakırköy Ata Spor, uluslararası su sporları şampiyonalarında 25 madalya hedefliyor - Haberler

Su sporları alanında faaliyet göstermek üzere 25 yıl önce kurulan ve şampiyonlar yetiştiren Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcuları, önümüzdeki dönemde gerçekleşecek uluslararası organizasyonlarda Türkiye'ye 25 madalya kazandırmayı hedefliyor.

Kulübün rekortmen sporcuları, dünya çapında katılacakları şampiyonları öncesi Bakırköy Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kendi oğlu da su takımında antrenör olan Bakırköy Belediyesi Kültür ve Spor Müdürü Sait Babaoğlu, turnuvalarda yarışacak kulüp sporcuları, hedefleri ve tesisleriyle ilgili bilgiler verdi.

"Bakırköy'ün değil, dünyanın en iyi sporcuları"

"Bakırköy'de spor yapmayan kalmasın" projesini başlatarak yola çıktıklarını ve başarılı bir 25 yıllık süreç yaşadıklarını anlatan Babaoğlu, "Burada bulunanların hepsi Bakırköy ilçesinin gençleri ve bu da bir başka gururdur ülkemiz adına. Ben de bir milli takım hocası olarak, spor insanı olarak yaşamımın en büyük gururunu ve onurunu yaşıyorum. Çünkü bu kulübün kurucularından birisiyim. Bu sporcuları yetiştiren antrenör Canberk Babaoğlu'nun hem milli takımdan arkadaşı hem de babasıyım. Bir baba için daha onurlusu olamaz diye düşünüyorum." dedi.

Su sporlarının diğer sportif branşlar içerisinde en zorlarından birisi olduğuna dikkati çeken Babaoğlu, "Çünkü sabah 5.30'da gelirler 9'a kadar çalışırlar. Sonrasında okula giderler, dönüşte tekrar akşamları havuza gelirler. Canberk hocam zaman zaman antrenman mesafesinin 15 kilometreyi bulduğunu söyler. Sporcular, yürümüyorlar, koşmuyorlar, bisiklete binmiyorlar, bu kadar mesafeyi yüzerek hazırlanıyorlar. Bakırköy'ün değil, dünyanın en iyi sporcuları, hiç mütevazı değiliz. Gençlerimize de tam destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Babaoğlu, su sporlarında bir hafta bile antrenman yapılmazsa 1 ay geriye düşüleceğini ve bu riski göze alamadıkları için havuz hazır değilken bile antrenman yaptırdıklarını da kaydederek, "Onun için de gençlerimizi gönülden alkışlıyorum. Büyük hedef, büyük isimlerin, büyük gayretlerin işidir ve bu kulüp de büyük önder Atatürk'ün ismiyle kurulmuş bir kulüptür. Eminiz ki geçen sene 2 dünya şampiyonluğu getiren Derin Toparlak'a yeni katılan sporcularımız da bu rakam olmasa bile yakın başarı elde ederler." şeklinde konuştu.

Kulübün 25. yılında 25 madalya hedefi

Bakırköy Ata Spor Kulübünün bu yıl 25. yılını kutladığını da aktaran Babaoğlu, "Hedefte de 25 tane Avrupa ve dünya şampiyonaları madalyaları kazanmak var. İnşallah olur. Bu gençlerimiz çünkü altyapıya sahipler. Beklentimiz 25. yılda 25 madalyadır." değerlendirmesinde bulundu.

Babaoğlu, yarışlara katılacak Derin Toparlak ile ilgili de, daha önce iki branşta, hem deniz hem havuz branşlarında dünya şampiyonu olduğuna işaret ederek bir de rekor kırdığını, dünyada 3 ayrı branşta madalya için mücadele eden böyle bir sporcunun bulunmadığını dile getirdi.

Antrenör Canberk Babaoğlu da, önlerinde Sırbistan yarışları olduğunu ve oraya iddialı gittiklerini belirterek, katılacakları yarışlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Ülkemize en yüksek dereceyi almak için yarışacağız. 6 günlük bir turnuva. Zor olacağını biliyoruz. Sırbistan'dan 20 gün sonra dünya oyunlarında Amerika'da olacağız, orada da altın madalya için emeğimizi, çabamızı orda ortaya koyup güzel sonuç elde etmek istiyoruz. Sonra dünya şampiyonasında madalya hedefi için Kolombiya'ya geçeceğiz. Yoğun bir trafik. 2 ay kadar sonra da açık su şampiyonası var İtalya'da ve orada da hedefimiz yüksek. 4 tane önemli yarışta yer alacağız. Geçen sene olduğu gibi alabileceğimiz en iyi sonuçları alacağız. Hedef bolca madalya."

"5 kilo paletle vuruş yapıyorsunuz. Ben tutarken yoruluyorum"

Sporcuların yarıştıklarında ayaklarına giydikleri paletle ve zorluklarıyla ilgili bilgiler de veren Canberk Babaoğlu, bu paletlerin ortalama bir ayak için çok sıkı olduğu, ayağın içinde hiç hareket edemediği, normalde 3 numara küçük ayakkabı giymiş gibi hissettirdiği ve 5 kilo ağırlığı olduğuna dikkati çekti.

Babaoğlu, "Ayağınızda bir ağırlık var, gün boyu bununla geziyorsunuz ve 3 numara küçük bir ayakkabı düşünün. Biz bu paletle dünya şampiyonası yaşadık. Ayaklar paletten çıktıktan sonra yarım saat kendine gelemiyor, bembeyaz ayaklar. Kilometrelerce antrenmanları bu paletle yapıyoruz. Bunun verdiği acı var ve sporcular alışıyor. 5 kilo paletle vuruş yapıyorsunuz. Ben tutarken yoruluyorum. Normal ayakkabı giyip yürüyemediğiniz yerde onlar bunlarla yıllarca, uzun süre antrenman yapıyor." ifadelerini kullandı.

"Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik, sonuçları göreceğiz"

Turnuvalarda 3 branşta birden yarışa katılacak su altı sporcusu Derin Toparlak da, her branştan altın madalya hedeflediğini anlattı. Toparlak, "Artık yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik, sonuçları göreceğiz. Önceki senelere göre en dolu senem. Görülmemiş bir sene. Elimden geleni yapacağım."

Ceren Güran ilk defa serbest dalışta yarışacağını ve altın madalya hedeflediğini söylerken, su altı sporcusu ve fen lisesi öğrencisi Ege Yankı Güneş ise, "Bu sporu 10 senedir yapıyorum, ilk defa milli oldum. Çok çalışıyorum. Sadece altın madalya kazanmak değil dünya rekorunu da kırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Söz alan diğer sporcular da, hedeflerinin altın madalya ve rekorlar kırmak olduğunu belirterek, birbirlerine başarılar diledi.

6 milli sporcunun yarışacağı uluslararası turnuvalar

Ata Spor Kulübü Genel Müdürü Yusuf Garip de, hedefledikleri başarıları gerçekleştirdikleri zaman mutlu olacaklarını dile getirerek, "Sabahtan akşama kadar çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Amacımız bu ülkeye spor vasıtasıyla güzel gençler yetiştirmek. Gençlerin hepsi birer pırlanta gibi ve arkalarında daha yüzlerce sporcu var. Onlar da abilerini ablalarını takip ediyorlar. Şampiyonluklarla onlara örnek olacaklar." diye konuştu.

Bakırköy Ata Spor Kulübü üyesi 6 milli sporcunun önümüzdeki günlerde yarışacakları turnuvalar, yerler ve zamanlar şöyle:

2022 CMAS Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası; 10-16 Haziran, Belgrad- Sırbistan

11. Dünya Oyunları; 7-17 Temmuz, Birmingham-Alabama-ABD

2022 CMAS Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası; 18-23 Temmuz, Cali-Kolombiya

2022 CMAS Paletli Yüzme Açık Sun Dünya Şampiyonası; 12-17 Eylül, Viverone - İtalya.