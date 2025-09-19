Gaziler Günü Futbol Müsabakası düzenlendi

Haberler

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca, 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla, 'Kardeşliğin Rengi Ayyıldız, 19 Eylül Gaziler Günü Futbol Müsabakası' etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca, 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla Altındağ Stadyumu'nda, 'Kardeşliğin Rengi Ayyıldız, 19 Eylül Gaziler Günü Futbol Müsabakası' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcıları Zafer Tarıkdaroğlu ve Adil Çalışkan, genel müdürler, daire başkanları, şube müdürleri, gaziler ve eski milli sporcular katıldı.

Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, müsabaka öncesinde yaptığı açıklamada, "Bugün, 19 Eylül, Gaziler Günü'nde, bu vatan için büyük fedakarlıklar yapan gazilerimizi bugün burada bir araya toplamak istedik. Burada 15 Temmuz gazilerimiz var. Kuzey Irak'ta, Güneydoğu'da terörle mücadele yaparken gazi olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Onun dışında milli sporcularımız var. Sporun kardeşliğini sahaya da bu anlamda yansıtmak istedik" dedi.

'GAZİ VURULUNCA DEĞİL, UNUTULUNCA ŞEHİT OLUR'

Bir dönem Ampute Milli Takımı'nda futbolculuk ile teknik direktörlük yapan gazi Osman Çakmak ise "Bizim hep söylediğimiz bir cümle var 'Gazi vurulunca değil, unutulunca şehit olur.' Bizler de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin desteği ile hayata tutunup Dünya ve Avrupa Şampiyonu olduk" diye konuştu.

Konuşmaların ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu, seremoninin ardından gaziler ve davetlilerden oluşan 'Ay' ve 'Yıldız' takımları dostluk maçı yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
