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Süper Lig'in İlk Haftasında Diyarbakır'da Tarihi Maç: Bakanlar Protokol Tribününde

Süper Lig'in İlk Haftasında Diyarbakır'da Tarihi Maç: Bakanlar Protokol Tribününde
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Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK, ligin ilk haftasında Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaştı. Maçı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu protokol tribününden izledi.

SÜPER Lig'e yükselen takımlar Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK, ligin ilk haftasında Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, protokol tribününde izledi.

Süper Lig'in ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK, Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, protokolden izledi. Bakanlar Çiftçi ile Bak'a ayrıca önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Mehmet Sait Yaz ve Galip Ensarioğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu da eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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