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Bakan Yardımcısı Yerlikaya şampiyonları kutladı

Bakan Yardımcısı Yerlikaya şampiyonları kutladı
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, engelliler taekwondo branşında Türkiye Şampiyonu olan Kayseri YayTanSay Kulübü sporcularını makamında kabul ederek başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ; Türkiye Şampiyonu olan YayTanSay kulübü sporcularını tebrik ederek, "Daha büyük başarılar bekliyoruz, bunu başaracak potansiyele sahipsiniz" dedi.

Ankara'da gerçekleşen görüşmede İşitme Engelliler Deafolimpik, Paralimpik Down Sendromlu ve Ampute Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olan Kayseri YayTanSay kulübü antrenör ve sporcularını makamında kabul eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Ülkemiz adına minderde başarıyla mücadele veren ve bayrağımızı dalgalandıran gururumuz Arzu Tan Sayan ve Yavuz Sayan'a, sporculukları ve sonrasındaki antrenörlük yaşamlarında yetiştirdikleri sporcular için teşekkür ediyorum. Takım halinde Türkiye şampiyonu olan sporcuları da kutluyorum. Gençlerimize daha büyük başarılara imza atmaları için, uluslararası müsabakalarda başarılar diliyorum" dedi.

Engelliler branşında toplamda 6 altın, 5 Gümüş, 4 bronz madalya alarak tarihinde ilk kez Türkiye Şampiyonu olan YayTanSay Kulübü antrenör ve sporcuları, Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda Kayseri'yi ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çabalayacaklarını ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDemet Yücel:

bunun gibi başarılar güzel ama insanlar madalya için değil ekmek için mücadele ediyor. sporculara destek veriyorsak geçim sıkıntısında olan ailelere de bakalım.

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Haber YorumlarıPapatya Akkaya:

yine erkekler ön plana çıktı. kadın sporcuların haberi hiç çıkmaz. her zaman erkekler. erkekler. erkekler. kadın sporculara da fırsat verilmeli. hiç adil değil bu. medya hep erkek taraflı.

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Haber YorumlarıÖzgül Gürsel:

masallah çok güzel bi haber bu engelli sporculara saygı duymak lazım çünkü islam da saygı ve adalet vardır hepimiz allah'ın kuluyuz onlar da bize eşittir inşallah daha büyük başarılar elde ederler

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