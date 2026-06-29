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Bakan Şimşek, Bolu kampındaki Batman Petrolspor'u ziyaret etti

Bakan Şimşek, Bolu kampındaki Batman Petrolspor'u ziyaret etti
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bolu'da kamp yapan Trendyol 1. Lig ekibi Batman Petrolspor'u ziyaret ederek futbolculara başarı diledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Batman Petrolspor'u ziyaret etti.

Trendyol 1. Lig'in yeni temsilcisi Batman Petrolspor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında birinci etap kamp çalışmalarını Bolu'da sürdürüyor. Abant yolu üzerinde bulunan bir otelde kamp yapan Güneydoğu temsilcisini, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ziyaret etti. Ziyarette Bakan Şimşek'e, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ile Bolu Valisi Abdulaziz Aydın eşlik etti.

Teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Bakan Şimşek ve beraberindeki heyet, yeni sezon öncesinde Batman Petrolspor'a başarı dileklerini iletti. Batman Petrolsporlu futbolcular, Bakan Şimşek ve beraberindeki heyete isimlerinin yazılı olduğu formaları hediye etti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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