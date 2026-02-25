Haberler

Bakan Osman Aşkın Bak, Juventus Galatasaray maçını takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu rövanş maçında Juventus ile yaptığı karşılaşmayı tribünden takip etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu rövanş maçında deplasmanda İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya gelirken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da mücadeleyi tribünden takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
