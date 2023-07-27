Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İşitme Engelliler Erkek ve Kadın Voleybol Milli Takımları'nı başarılarından dolayı kutladı ve desteklerini dile getirdi.

Bakan Osman Aşkın Bak, İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımları'nı kabul etti

ANKARA, (DHA)- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 11-22 Temmuz 2023 tarihleri arasında Karabük Yenimahalle Spor Salonu'nda yapılan 11'inci Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı ile Avrupa 2'ncisi olan İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımları'nı kabul etti.

Bakanlık merkez binada gerçekleşen kabulde, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım antrenörleri ve voleybolcular ile Brezilya'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Badminton Şampiyonası'nda mücadele eden sporcular da yer aldı.

OSMAN AŞKIN BAK VOLEYBOLDA ÖNEMLİ BİR ÇIKIŞTAYIZ

Avrupa şampiyonu İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı'nı ve Avrupa ikincisi olan İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı'nı başarılarından dolayı kutlayan Bakan Osman Aşkın Bak, Güzel bir başarı elde ettiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Ortaya koyduğunuz mücadele için teşekkür ediyoruz. Voleybolda hem milli takım hem kulüpler düzeyinde önemli bir çıkıştayız. A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2023 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Sizler de Karabük'te düzenlenen 11'inci Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonasında erkeklerde şampiyonluk, kadınlarda ise ikincilik elde ettiniz. Bizleri gururlandırdınız. Maçlarınızı ekrandan büyük bir heyecanla takip ettim. Elde ettiğiniz başarılarla milletimizi sevindirdiniz. Başarılarınızın devamını diliyorum diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın spordan gelen birisi olmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Bak, Ülkemize sporda çağ atlatmış bir liderimiz var. Spor karşılaşmalarını yakından takip ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde dezavantajlı vatandaşlarımız için önemli destekler yapıldı. Hem aile hem de spor anlamında ciddi olanaklar sağladı. Sporcularımızın pek çok şampiyonaya katılmasına vesile oldu. Bu anlamda emekleri bulunan önceki dönem Bakanlarımıza, Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyoruz dedi.

Bakan Bak, İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımları'nda mücadele eden ve aynı zamanda evli olan Mübeccel ve Cevat Şimşek çiftinin çocukları 6 yaşındaki Arda ve 4 yaşındaki Alya ile de yakından ilgilendi. Sohbetlerin ardından Bakan Dr. Osman Aşkın Bak'a milli sporcuların imzasının olduğu forma hediye edildi.