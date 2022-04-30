Bakan Kasapoğlu, Okullar Avrupa şampiyonu olan Satranç Milli Takımı'nı tebrik etti - Haberler

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Bakan Kasapoğlu, Okullar Avrupa şampiyonu olan Satranç Milli Takımı'nı tebrik etti

AA - Musa Samur - Spor
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Bakan Kasapoğlu, Okullar Avrupa şampiyonu olan Satranç Milli Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, takım halinde Okullar Avrupa şampiyonu olan Satranç Milli Takımı'nı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, takım halinde Okullar Avrupa şampiyonu olan Satranç Milli Takımı'nı kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, 2022 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda 16 madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Satranç Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan'ın Rodos Adası'nda düzenlenen 2022 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda genç milliler elde ettikleri 5 altın, 6 gümüş, 5 bronz toplam 16 madalya ile bizlere erken bayram sevinci yaşattı. Gösterdikleri başarı ile takım halinde Avrupa Şampiyonu olan millilerimizi canıgönülden kutluyorum. Emeği geçen yönetim, teknik heyet ve ailelerine teşekkür ediyorum."

AA / Musa Samur - Spor

Mehmet Kasapoğlu, okullar, Milli, Spor, Haberler

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