Bakan Kasapoğlu, milli kayakçılarla bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda mücadele eden milli sporcularla bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda; 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda mücadele eden Kayaklı Atlama Milli sporcusu Fatih Arda İpçioğlu, Alp Disiplini Milli sporcusu Berkin Usta, Kayaklı Koşu Milli sporcuları Yusuf Emre Fırat, Ayşenur Duman, Özlem Ceren Dursun ve Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali ATO ile bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Kasapoğlu, olimpiyatlara katılmanın sporcuların için en üst seviye olduğunu söyleyerek, "Her bir sporcu olimpiyatlar için kota almanın, üst platformda ülkesini temsil etmenin hayalini kurar. Bunun için çalışıp çabalar. Sizler bu hayalin peşini bırakmadan gerçekleştirdiniz. Spor bugünden yarına sonuç alınabilecek bir olay değil, kısa vadeli çalışmalarla sonuç alınmıyor. Çok uzun vadeli sürdürülebilir bir başarı getirmesi için istikrarlı ve kapsamlı politikalar gerektiriyor. Önceden temsil edecek dahi sporcumuzun olmadığı branşlar vardı. Şimdi o branşlarda madalya sahibi ve en üst noktaya iddiasını koymuş sporcularımız var. Bu önemli bir aşama. Tokyo 2020 Olimpiyatları ilkleri yazdığımız bir süreç oldu. Bunlar tesadüf değil, bir çabanın ürünü" dedi.

Ardından Kayaklı Atlama Milli sporcusu Fatih Arda İpçioğlu, kendi branşında yarıştığı ilk dünya kupası yarışında giydiği formasını Bakan Kasapoğlu'na hediye etti.